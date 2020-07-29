Глеб Костин, Ваня Акура и Ваня Бойко — андерграундное творческое объединение и андердоги от моды — изобрели свой постметапанк-стиль. Джинсы и лонгсливы с ироничными надписями, кольца и шарфы с логотипом BOGEMA и керамическая лампа для благовоний «Маяковский» разлетаются в России быстрее Vetements и Balenciaga. В конце июня «Богема Ленинград» вышла на новый уровень — украшения марки из Петербурга теперь представлены в московском концепт-сторе «КМ 20», наравне все с той же Balenciaga и Off-White. Что дальше? Ждем коллабы с Вирджилом Абло и Мэттью Уильямсом — такие ходят слухи.
Как петербургский андеграундный бренд «Богема Ленинграда» встал в один ряд с Balenciaga и Off-White
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На Глебе Костине — платье Zimmermann (ДЛТ); на Иване Бойко — платье Dries Van Noten (ДЛТ); на Иване Акуре — платье Dries Van Noten (ДЛТ)
ТО «Богема Ленинград» — лауреат премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020.
ГК: Вранью да небылицам короткий век.
ВА: Так завирается, что дома не ночует.
ВБ: Вранье — что дранье: того и гляди, руку занозишь.
Окей, окей, поняла. Хотя до конца не верю. Нет дыма без огня и так далее. Кстати, о дыме: еще не до конца раскрутив бренд одежды, вы запустили линию предметов для дома. Так вот, сам Маяковский, конечно, был бы в восторге, если бы увидел себя в виде керамического бюста для благовоний. Почему вы выбрали именно его?
ГК: Середина не всегда золотая. (Смеется.)
ВБ: Очень часто мы выбираем не из того, что хотим иметь, а из того, что боимся потерять.
ВА: Если большинство иногда и делает правильный выбор, то лишь под влиянием ложных мотивов.
ВБ: В согласном стаде волк не страшен.
ВА: Это дело нужно разжевать.
ГК: Как слепой о красках рассуждает.
В целом, ваши рекламные плакаты и ролики — оммажи постерам петербургских муниципальных депутатов, телемагазинам, фильмам вроде «Эйс Вентура», «Красота по-американски» и «Привидение». Откуда такая ностальгия по 90‑м, времени, которого вы и не застали?
ВБ: Ностальгия — это когда хочется вернуться, а некуда.
ГК: Нельзя скучать по тому, чем никогда не обладал.
ВА: Знаете, ностальгия — это отрицание. Отрицание тягостного настоящего…
Хотите уехать?
ВА: Жить — Родине служить.
ГК: Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
ВБ: Родина любимая — мать родимая.
Считаете, у вас нет конкурентов в вашем поле деятельности?
ГК: Всегда выбирайте самый трудный путь — на нем вы не встретите конкурентов.
ВБ: Быть первыми все хотят, но позволят ли первые?
ВА: Кто борется, может проиграть, кто не борется, тот уже проиграл.
Вы начали с ювелирки, потом появились свитера, лонгсливы, кепки — будете расширять виды дропов или продолжите работать в этом направлении?
ВБ: Чем тоньше лед, тем больше всем хочется убедиться, выдержит ли он.
ГК: Красен разговор, да не спор.
Потому что вы лауреаты в номинации «Мода», так уж сложилось.
ВА: …
ВБ: (Громко зевает.)
Не так уж давно выстраивалась очередь за кроссовками Adidas Deerupt перед Невским, 152.
ГК: Дурная голова ногам покоя не дает.
ВА: У всякого своя дурь в голове.
ВБ: Дурак головой вертит, умный смирно сидит.
А вы свою дыру чем заполняете?
ГК: Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.
Как творческое объединение, работаете с местными художниками?
ВА: Были бы руки, а работу дадут.
ВБ: Бортник горек, да мед его сладок.
ГК: Когда живется весело, то работа спорится.
Ваше сегодняшнее творчество, скорее, можно сравнить не с социальной драмой, а с сериалом «Друзья».
ГК: Хорошая песня дух бодрит.
ВА: Плясать смолоду учись, под старость не научишься.
ВБ: Лучше скажи мало, но хорошо.
Что нужно изменить в сфере культуры в России?
ВБ: Человечество изменится только в том случае, если оно захочет измениться.
ГК: Жить по-новому очень трудно.
Жить прошедшим еще трудней.
ВА: Мир постоянно меняется, но не исчезает. Это ли не утешение?
Что сейчас хорошо в России?
ГК: За морем теплее, а у нас светлее.
ВА: Куда бы малина ни заманила, а родное село назад привело.
ВБ: Свое молоко — ребенку, свою жизнь — Родине.
Текст: Кристина Шибаева
Фото: Елизавета Машканцева
Ассистент продюсера: Кристина Соколова.
Благодарим за помощь в организации съемки лофт-проект «этажи», Светлану Тилишевскую
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнера премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
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