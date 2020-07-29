Как петербургский андеграундный бренд «Богема Ленинграда» встал в один ряд с Balenciaga и Off-White

ТО «Богема Ленинград» — лауреат премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020.

ГК: Вранью да небылицам короткий век.

ВА: Так завирается, что дома не ночует.

ВБ: Вранье — что дранье: того и гляди, руку занозишь.



Окей, окей, поняла. Хотя до конца не верю. Нет дыма без огня и так далее. Кстати, о дыме: еще не до конца раскрутив бренд одежды, вы запустили линию предметов для дома. Так вот, сам Маяковский, конечно, был бы в восторге, если бы увидел себя в виде керамического бюста для благовоний. Почему вы выбрали именно его?

ГК: Середина не всегда золотая. (Смеется.)

ВБ: Очень часто мы выбираем не из того, что хотим иметь, а из того, что боимся потерять.

ВА: Если большинство иногда и делает правильный выбор, то лишь под влиянием ложных мотивов.

ВБ: В согласном стаде волк не страшен.

ВА: Это дело нужно разжевать.

ГК: Как слепой о красках рассуждает.



В целом, ваши рекламные плакаты и ролики — оммажи постерам петербургских муниципальных депутатов, телемагазинам, фильмам вроде «Эйс Вентура», «Красота по-американски» и «Привидение». Откуда такая ностальгия по 90‑м, времени, которого вы и не застали?

ВБ: Ностальгия — это когда хочется вернуться, а некуда.

ГК: Нельзя скучать по тому, чем никогда не обладал.

ВА: Знаете, ностальгия — это отрицание. Отрицание тягостного настоящего…



Хотите уехать?

ВА: Жить — Родине служить.

ГК: Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.

ВБ: Родина любимая — мать родимая.



Считаете, у вас нет конкурентов в вашем поле деятельности?

ГК: Всегда выбирайте самый трудный путь — на нем вы не встретите конкурентов.

ВБ: Быть первыми все хотят, но позволят ли первые?

ВА: Кто борется, может проиграть, кто не борется, тот уже проиграл.



Вы начали с ювелирки, потом появились свитера, лонгсливы, кепки — будете расширять виды дропов или продолжите работать в этом направлении?

ВБ: Чем тоньше лед, тем больше всем хочется убедиться, выдержит ли он.

ГК: Красен разговор, да не спор.



Потому что вы лауреаты в номинации «Мода», так уж сложилось.

ВА: …

ВБ: (Громко зевает.)



Не так уж давно выстраивалась очередь за кроссовками Adidas Deerupt перед Невским, 152.

ГК: Дурная голова ногам покоя не дает.

ВА: У всякого своя дурь в голове.

ВБ: Дурак головой вертит, умный смирно сидит.



А вы свою дыру чем заполняете?

ГК: Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.



Как творческое объединение, работаете с местными художниками?

ВА: Были бы руки, а работу дадут.

ВБ: Бортник горек, да мед его сладок.

ГК: Когда живется весело, то работа спорится.



Ваше сегодняшнее творчество, скорее, можно сравнить не с социальной драмой, а с сериалом «Друзья».

ГК: Хорошая песня дух бодрит.

ВА: Плясать смолоду учись, под старость не научишься.

ВБ: Лучше скажи мало, но хорошо.



Что нужно изменить в сфере культуры в России?

ВБ: Человечество изменится только в том случае, если оно захочет измениться.

ГК: Жить по-новому очень трудно.

Жить прошедшим еще трудней.

ВА: Мир постоянно меняется, но не исчезает. Это ли не утешение?



Что сейчас хорошо в России?

ГК: За морем теплее, а у нас светлее.

ВА: Куда бы малина ни заманила, а родное село назад привело.

ВБ: Свое молоко — ребенку, свою жизнь — Родине.

Текст: Кристина Шибаева

Фото: Елизавета Машканцева

Ассистент продюсера: Кристина Соколова.

Благодарим за помощь в организации съемки лофт-проект «этажи», Светлану Тилишевскую