Сара Джессика Паркер составила плейлист, который вдохновлен темой бала Met Gala этого года – «About Time: Fashion and Duration». Мероприятие должно было пройти сегодня, но из-за коронавируса отложено на неопределенный срок.
Сара Джессика Паркер сделала плейлист, вдохновленный Met Gala 2020
В подборку актрисы вошли песни Уитни Хьюстон, Ленни Кравица, Simon & Garfunkel, Канье Уэста, Фионы Эппл, Шарля Азнавура, Стиви Уандера, Долли Партон и Билли Джоэла – она уже доступна в Apple Music.
Напомним, на днях американский Vogue анонсировал онлайн-программу с выступлением Анны Винтур, концертов Florence and the Machine и DJ-сетом Вирджила Абло в качестве альтернативы Met Gala. Трансляцию можно будет посмотреть 4 и 5 мая на YouTube – в рамках нее Карди Би, Джереми Скотт, Лив Тайлер и Стелла Маккартни также поговорят об истории бала Института костюма .
Фото: социальные сети / kinopoisk.ru
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