Сара Джессика Паркер сделала плейлист, вдохновленный Met Gala 2020

Напомним, на днях американский Vogue анонсировал онлайн-программу с выступлением Анны Винтур, концертов Florence and the Machine и DJ-сетом Вирджила Абло в качестве альтернативы Met Gala. Трансляцию можно будет посмотреть 4 и 5 мая на YouTube – в рамках нее Карди Би, Джереми Скотт, Лив Тайлер и Стелла Маккартни также поговорят об истории бала Института костюма .

Фото: социальные сети / kinopoisk.ru

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