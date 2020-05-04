18+

Сара Джессика Паркер сделала плейлист, вдохновленный Met Gala 2020

Сара Джессика Паркер составила плейлист, который вдохновлен темой бала Met Gala этого года – «About Time: Fashion and Duration». Мероприятие должно было пройти сегодня, но из-за коронавируса отложено на неопределенный срок.

 

В подборку актрисы вошли песни Уитни Хьюстон, Ленни Кравица, Simon & Garfunkel, Канье Уэста, Фионы Эппл, Шарля Азнавура, Стиви Уандера, Долли Партон и Билли Джоэла – она уже доступна в Apple Music. 

Напомним, на днях американский Vogue анонсировал онлайн-программу с выступлением Анны Винтур, концертов Florence and the Machine и DJ-сетом Вирджила Абло в качестве альтернативы Met Gala. Трансляцию можно будет посмотреть 4 и 5 мая на YouTube – в рамках нее Карди Би, Джереми Скотт, Лив Тайлер и Стелла Маккартни также поговорят об истории бала Института костюма .

Фото: социальные сети / kinopoisk.ru

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

 
 
Наташа Лыбина,
Комментарии

Наши проекты