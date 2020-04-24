Сегодня в 17-00 на YouTube-канале «Хот Культур» (Hot Culture / Haute Culture), который ведет петербургский журналист Александр Малич, в прямом эфире пройдет интервью с Татьяной Парфеновой. Дизайнер расскажет, что для нее значит мода «от кутюр», как она относится к масс-маркету и почему балерины – лучшие модели для платьев. Подключайтесь!
Татьяна Парфенова – о моде haute couture и масс-маркете: смотрите интервью в прямом эфире!
Напомним, 22 апреля Модному дому Tatyana Parfionova исполнилось 25 лет. Ранее мы также писали об участие бренда в Rakuten Tokyo Fashion Week, а также о видеолукбуке коллекции «Черная стрекоза», снятом в Японии.
Фото: архивы «Собака.ru»
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