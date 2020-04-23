Команда бренда Vatnique запустила монобренд унисекс-костюмов Liberte! Egalite! Sexualite!

Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин уверены, несмотря на то, что костюмы бренда многие воспримут как одежду для дома, ходить в них можно (и нужно!) и вне стен квартир, когда закончится карантин. Комплекты уже доступны для предзаказа, срок ожидания от 3 до 14 дней, цена – 15 000 рублей. Дизайнеры обещают бесплатно доставить первые десять купленных сетов в любой город России в качестве благодарности за поддержку бренда. Напомним, раннее Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин выпустили также весеннюю капсулу Vatnique, посвященную дизайнеру Кензо Такада и флористу Азума Макото, а также серию курток по мотивам коллекций Дриса Ван Нотена.

Фото: социальные сети

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