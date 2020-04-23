Петербургские дизайнеры Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин, известные по монобренду Vatnique (каждый сезон марка представляет одну и ту же стеганую модель куртки-ватника), представили новый проект унисекс-костюмов Liberte! Egalite! Sexualite!.
Команда бренда Vatnique запустила монобренд унисекс-костюмов Liberte! Egalite! Sexualite!
Новый бренд будет выпускать сеты из сорочек и шорт, созданных без привязки к гендеру и типам фигуры. Дизайнеры, по их словам, хотели убрать все лишнее – «нагрудные карманы, в которые нечего класть, пуговицы, бирки с названием и прочие архаичные атрибуты одежды». Суть проекта раскрыта в его названии: с французского liberte, egalite и sexualite переводится как «свобода, равенство и сексуальность».
Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин уверены, несмотря на то, что костюмы бренда многие воспримут как одежду для дома, ходить в них можно (и нужно!) и вне стен квартир, когда закончится карантин. Комплекты уже доступны для предзаказа, срок ожидания от 3 до 14 дней, цена – 15 000 рублей. Дизайнеры обещают бесплатно доставить первые десять купленных сетов в любой город России в качестве благодарности за поддержку бренда. Напомним, раннее Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин выпустили также весеннюю капсулу Vatnique, посвященную дизайнеру Кензо Такада и флористу Азума Макото, а также серию курток по мотивам коллекций Дриса Ван Нотена.
Фото: социальные сети
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