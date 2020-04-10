Клэр Уэйт Келлер покидает пост креативного директора Givenchy, об этом стало известно из официального аккаунта Модного дома – в посте выражена благодарность Келлер за творческое руководство и вклад в историю бренда.
Клэр Уэйт Келлер покидает пост креативного директора Givenchy
Британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер сотрудничала с Модным домом три года, начиная с 2017 года. Она работала на платьем Givenchy для свадьбы Меган Маркл в 2018, в прошлом январе представила свою первую полноценную мужскую коллекцию, а затем провела показ мужской коллекции в садах на флорентийской вилле Palmieri на Pitti Uomo. Ранее Клэр Уэйт Келлер работала с Calvin Klein, Gucci, Ralph Lauren, Pringle of Scotland и Chloé.
Фото: социальные сети
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