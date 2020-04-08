Лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и основательница модельного агентства Tann Model Management Таня Азарова рассказала «Собака.ru», как коронавирус отразился на модельном бизнесе, почему она просили в долг у своих сотрудников и что делать, когда компания находится на грани разорения.
Таня Азарова: «Мое модельное агентство третий месяц не зарабатывает — попросила команду удержать из зарплат, сколько они могут»
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Татьяна Азарова
Я открыла модельное агентство Tann Model Management девять лет назад. Начинала с нуля – у меня не было спонсора, фундаментальных знаний о бизнесе, даже английского языка. До 21-ого года я работала фотографом и из-за этого часто находила свежие лица, которые в течение пяти лет отправляла в разные модельные агентства. Затем друзья подтолкнули к созданию собственного агентства, поверив в меня и убедив, что я смогу выполнять работу так, как хотела бы, чтобы ее выполняли другие.
Мы, в Tann Model Management, никогда не пользовались какими-либо субсидиями и до сих пор мы работаем без спонсорской поддержки. Сейчас у нас около ста моделей. Но были разные периоды – могли одновременно работать и со 160, и 170, и 60 ребятами. Нам интересно сотрудничать с теми, кто действительно хочет трудиться, поэтому иногда, делая чистки, можем убрать до 70 человек из борда. К сожалению, существует много ленивых людей на планете.
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Эльдар Патракеев, Вика Коньшина, Юлия Александрова и Маша Иванова
Сейчас наш штат состоит из 8 сотрудников. У нас есть два офиса, которые находятся друг напротив друга. В одном из них расположена студия для съемок и снепов, а в другом сидит команда. Мы также часто работаем с фотостудией Bedford – снимаем там, если наш зал не справляется с потоком снепов и тестов, которые за определенный промежуток времени нужно провести. В офисе есть оборудование, чтобы сотрудники – многие из них фотографы – могли сами делать съемки моделям, «раскачивая» ребят перед профессиональными заказами.
Первые проблемы появились в начале января – мы летели на Недели моды в Милан и Париж, и в это время началась первые заражения в Китае. Моделей там у нас не было – на носу был Китайский Новый год, и все контракты уже или закончились, или, наоборот, ждали своего часа.
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Маша Кучейко, Аня Еремина и Таня Азарова
Внезапно контракты начали отменяться, а COVID-19 – распространяться вне Китая. Более заметно это стало в феврале, когда один за другим слетели кастинги в Европе. Несколько моделей пришлось срочно оттуда забирать, но кто-то принял решение остаться, считая, что за границей пережить пандемию будет проще. Некоторые модели не смогли уехать домой, потому что их рейсы отменили, а все остальные билеты уже были раскуплены. Потом закрыли границы – и у нас остались за рубежом ребята, которых мы данный момент не можем забрать. Они стараются не унывать, пытаются смотреть на ситуацию с позитивной стороны, но, увы, получается не у всех.
Кастинги и заказы отменились, крупные мероприятия в фэшн-сфере не состоялись. Мы потеряли много денег. Сейчас запрещены даже маленькие локальные съемки, и наша деятельность полностью ограничена. Мы третий месяц не зарабатываем деньги, и, так как мы на самообеспечении, пришлось принимать определенные меры.
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Антон Колокольников и Таня Азарова
Конечно, у нас был небольшой запас денег, но этого хватило на пару месяцев, и сейчас они кончаются. Остались живые активы в виде недвижимости, но опять-таки из-за коронавируса и кризиса их невозможно продать.
У меня был разговор о кредитном лимите с сотрудниками агентства – это поможет сохранить несколько больше денег в компании. Я попросила команду удержать из своих зарплат столько, сколько они могут – когда все вернется на круги своя, я отдам им долг. Ребята откликнулись, и это очень важно – чувствовать, что мы вместе. О сокращениях и увольнениях я не хочу думать, потому что команда агентства – самое ценное, что у меня есть. Модели тоже поддерживают, пишут, что будут работать, несмотря ни на что, потому что компании нужна помощь.
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Маша Иванова и Вика Коньшина
Самое ужасное, никто не может предсказать, настолько ситуация затянется. В обычное время наше агентство стабильно зарабатывает, но из-за пандемии, даже те деньги, которые должны были прийти, задерживают – международные агентства столкнулись с той же проблемой, что и мы. Работа есть в Японии, Корее и Китае, но на моделей очень маленький спрос. В остальных странах работы нет – все сидят на карантине. Хочется верить, что все разрешится хотя бы к осени.
Российские марки – наш единственный шанс не закрыться. В России оплата идет сразу после съемки, плюс моделям не нужно никуда выезжать. Знаем, что дизайнерам сейчас самим сложно, но если кто-то снимает лукбук, напишите, пожалуйста, нам (tannmodelmanagement@gmail.com – прим.ред) – мы будем очень благодарны вам за поддержку в тяжелый период для компании. В России всем трудно – заказы есть, но они исчезают, как пончики на Большой Конюшенной.
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Таня Азарова, Вика Коньшина и Маша Иванова
Я всем сердцем надеюсь, что мы «выживем» – коллективом сохраняем позитивный настрой, команда действительно как одна большая семья. Мы не представляем, как можно расстаться в принципе. Выживут ли другие агентства – хороший вопрос. Но я не уверена, что в России есть еще агентства, которые имели бы такой же пул расходов и синонимичный штат сотрудников, но не были бы под крылом у спонсора. У нас обычно они бывают двух видов – либо офис, штат и спонсор, либо локальные компании, где люди работают за проценты и у них в целом небольшой расход.
Если агентство закроется – сотрудники потеряют работу. И, как результат, им будет не на что жить и придется искать новые возможности для заработка. Мне не хотелось бы как руководителю их подводить – хочется, чтобы мои люди были хотя бы немного уверены в завтрашнем дне. Буду идти до конца и делать все зависящее от меня, чтобы удержать агентство на плаву. Продавать все, что реально продать, просить о помощи всех, кто готов протянуть спасительную соломинку.
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Таня Азарова
В новых реалиях важно поддерживать друг друга: сделайте репост магазина знакомого и расскажите, что у него есть доставка. Покупайте футболки у локальных брендов, заказывайте цветы и еду в небольших флористических лавочках и маленьких ресторанах – малому бизнесу как никогда тяжело.
Пришло время, когда нужно отбросить обиды и недовольство, забыть про личные претензии друг к другу, и понять, что мы все – живые люди, у нас есть дома, семьи, обязательства. И какие бы ни были разногласия, сейчас нужно не дать друг другу «утонуть». Я прошу каждого: поддержите ваших близких, знакомых и незнакомых. Поддержите нас. Мы девять лет работали, не покладая рук, и всегда работали по-честному. Я прошу государство помочь нам, прошу всех, кто может поддержать, проявить себя в данной ситуации. Я искренне люблю то, что делаю, и мне не хотелось бы все потерять.
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Юлия Александрова, Таня Азарова, Вика Коньшина, Аня Еремина, Маша Иванова, Эльдар Патракеев и Дима Фролов
Мне хочется верить, что такие истории нужны именно для того, чтобы понять, что мы едины и мы не одни. Я помню истории друзей, которые попадали в трудные ситуации. Например, близкая знакомая, художница Наташа Гончарова, едва не потеряла свою студию – а это все, что у нее есть. И она обратилась к людям за помощью – просила купить ее работы, что ее бизнес мог дальше существовать. Она никогда не просила деньги, мне кажется, это самый крайний случай. Люди поддержали ее, и все наладилось. Я знаю, что объединившись, мы сможем выбраться из кризиса, а может, и сделать хорошие выводы, стать еще более прекрасными людьми.
Если пандемия быстро не закончится, погибнет не только бизнес, но и чьи-то родные и любимые. Пожалуйста, будьте ответственны, оставайтесь дома, выполняйте требования правительства и заботьтесь о тех, кто рядом. Каждый из нас должен стать ответственным гражданином и начать думать о других.
Фото: архивы Татьяны Азаровой
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