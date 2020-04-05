Пока мир моды замер в ожидании последствий карантина, а фабрики люксовых брендов перепрофилировались на производство масок, мы решили освежить свои (и ваши!) знания о героях индустрии и собрали пять фильмов, которые рассказывают истории дизайнеров, художников в и человека, что придумал супермоделей.
От Ива Сен-Лорана до Вивьен Вествуд: пять документалок о фэшн-героях, которые должен увидеть каждый
Пока мир моды замер в ожидании последствий карантина, а фабрики люксовых брендов перепрофилировались на производство масок, мы решили освежить свои (и ваши!) знания о героях индустрии и собрали пять фильмов, которые рассказывают истории дизайнеров, художников в и человека, что придумал супермоделей.
«Холстон»
Фредерик Ченг, автор фильмов о Кристиане Диоре и легендарном редакторе Vogue и Harper’s Bazaar Диане Вриланд, взялся рассказать историю самого популярного американского дизайнера 1970-х — Роя Холстона. Создатель бренда Halston, автор шляпок Жаклин Кеннеди и костюмов Лайзы Минелли, он был первым, кто отправился с туром по шелковым фабрикам Китая, и предвосхитил коллаборации люксовых брендов с масс-маркетом, но в итоге потерял собственное имя. Интервью с музой дизайнера и моделью Пэт Кливленд, режиссером Джоэлом Шумахером, экс-менеджеров бренда Halston и десятком других героев Ченг чередует с архивными записями и драматическими сценами «как бы из прошлого», а роль главного рассказчика и проводника в мир Роя Холстона в этой картине досталась блоггеру и актрисе Тави Гевинсон — она разбирает архивную хронику в импровизированном офисе марки и пытается понять, каким человеком на самом деле был дизайнер.
«Величайший кутюрье»
Фильм о последних годах жизни Ива Сен-Лорана ждал выхода на большие экраны с 2007 года. После премьеры картины на Берлинале Пьер Берже, партнер модельера и также один из главных героев картины Оливье Мейру, запретил прокат, мотивировав это тем, что режиссер показал Сен-Лорана усталым и нервозным, а не великим гением, каким принято его считать. Это отнюдь не легкое кино о высокой моде, но артефакт, что приоткрывает завесу тайны над тем, как была устроена работа в студиях и мастерских величайших кутюрье от Коко Шанель и Кристиана Диора до Ива Сен-Лорана. И драма — ведь рассказывает о человеке, что отдал моде всю свою жизнь.
«Вествуд: панк, икона, активист»
Чтобы рассказать историю главной бунтарки британской моды Вивьен Вествуд режиссеру Лорне Такер потребовалось три года. За это время она не только изучила архивы бренда Vivienne Westwood, но и провела серию интервью с дизайнером, ее семьей и близким кругом из друзей и коллег. И пусть в итоге между Такер и Вествудами разразился крупный скандал — режиссера обвинили в необъективности, ведь, по их мнению, панк-наследию обладательницы Ордена Британской империи Лорна уделила куда больше времени, чем ее эко-активизму — картина вышла в прокат и посмотреть ее можно прямо сейчас.
«Секс мода диско»
Антонио Лопес рисовал для Vogue, Harer’s Bazaar, Elle, Interview и десятка других изданий, а The New York Times и вовсе назвали его «главным фэшн-иллюстратором». Историю пуэрто-риканского художника, который дружил со всей нью-йоркской богемой от Энди Уорхола до фотографа Билла Каннингема, работал с Карлом Лагерфельдом и открыл миру актрису Джессику Лэнг и модель Грейс Джонс рассказывает через сотни архивных кадров и десятки интервью режиссер Джеймс Крамп. К тому же именно работы Лопеса вдохновили Марка Джейкобса на его вечеринку в стиле арабских ночей, а дизайнеров Анну Суи и Ханну Макгиббон (бывший креативный директор Chloe — Прим. Ред.) на целые коллекции.
«Касабланкас: мужчина, который любил женщин»
Когда речь заходит о Джоне Касабланкасе — отце солиста The Strokes Джулиана Касабланкасе — ему приписывают два свершения. Первое — основание модельного агенства Elite Model Management в 1972 году, а второе — открытие тех девушек, кого впервые в истории назвали «супермоделями»: Наоми Кемпбел, Синди Кроуфорд, Линду Евангелисту, Кейт Мосс и Клаудию Шифер, например. И хотя его моральный облик сегодня легко бы встал под сомнения в рамках #metoo повестки, узнать о его «модельных войнах» с такими мастерицами скаутинга как Эйлин Форд (Ford Models) и Вильгельминой Купер (Wilhelmina Models) все-таки стоит.
Напомним, ранее редакция «Собака.ru» делала две подборки с модными фильмами («5 новых фильмов о моде: от убийства Версаче до взлета Диора» и «7 фильмов, образы для которых создавали великие дизайнеры») и рассказывала о десяти фэшн-подкастах, которые стоит послушать.
А здесь можно узнать, что советуют смотреть, читать и слушать наши герои от дизайнера Татьяны Парфеновой до историка моды Мэган Виртанен и автора телеграм-канала Mur Мадонны Мур.
Обложка: blackandbeautiful.fr
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