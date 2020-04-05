Напомним, ранее редакция «Собака.ru» делала две подборки с модными фильмами («5 новых фильмов о моде: от убийства Версаче до взлета Диора» и «7 фильмов, образы для которых создавали великие дизайнеры») и рассказывала о десяти фэшн-подкастах, которые стоит послушать.

А здесь можно узнать, что советуют смотреть, читать и слушать наши герои от дизайнера Татьяны Парфеновой до историка моды Мэган Виртанен и автора телеграм-канала Mur Мадонны Мур.

Обложка: blackandbeautiful.fr

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