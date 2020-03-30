Председатель группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович записал видео, в рамках которого попросил покупателей и сотрудников «пройти и эту спасительную самоизоляцию», а также поблагодарил последних за работу. «Я искренне призываю вас сохранять все предписания, связанные с охраной вашего здоровья и ваших близких. Умывайте руки, в конце концов! Берегите себя, минимизируйте любые контакты. Я очень надеюсь на ваши (на наши с вами!) благоразумие и ответственность. Я благодарю тех, кто будет задействован на непрерывном производстве Bosco, в магазинах, на скалах и, конечно, на мануфактуре, где мы продолжаем шить такие востребованные сейчас маски».
«Нам придется пройти и эту спасительную самоизоляцию»: Михаил Куснирович записал видеообращение
Предприниматель заявил, что, начиная с 30 марта, «в соотвествии с указом мэра Москвы, губернаторов Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской области и Самары, все предприятия в области торговли не продовольственными товарами и рестораны прекращают свою работу». «Работать будут только "Гастроном №1", аптека и дежурные сотрудники, обеспечивающие консервацию объектов и функционирование нашего любимого интернет-бутика Bosco – в ГУМе, «Весне» и Bosco Outlet Vnukovo», – добавил Куснирович.
Напомним, 27 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания страны в течение нерабочей недели, которую объявил в рамках своего обращения к населению президент России Владимир Путин. 29 марта стало известно о введение режима самоизоляции для всех жителей Москвы и Московской обрасти, а сегодня, 30 марта, Мишустин рекомендовал рассмотреть вопрос о введении всеобщего режима самоизоляции во всех регионах страны.
Фото: shutterstock.com
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.