«Нам придется пройти и эту спасительную самоизоляцию»: Михаил Куснирович записал видеообращение

Напомним, 27 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания страны в течение нерабочей недели, которую объявил в рамках своего обращения к населению президент России Владимир Путин. 29 марта стало известно о введение режима самоизоляции для всех жителей Москвы и Московской обрасти, а сегодня, 30 марта, Мишустин рекомендовал рассмотреть вопрос о введении всеобщего режима самоизоляции во всех регионах страны.

Фото: shutterstock.com

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