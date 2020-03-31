10 российских моделей — о том, как переживают пандемию в Азии и почему их не пускают работать в Китай

Я второй месяц работаю по контракту в Токио, и здесь, если честно, практически нет паники. Разве что тоже скупили туалетную бумагу, рис, маски и антисептики для рук. Первое время люди немного переживали, но сейчас все спокойно. Японцы также спешат и работают, на улицах и в торговых центрах по-прежнему много туристов. Да, все стали уделять больше внимания мерам предосторожности – например, дезинфицируют руки максимально часто (в каждом общественном месте на входе стоит санитайзер).

Первое время, возможно, люди немного переживали, но сейчас все спокойно.

Несколько пошатнулась работа в фэшн-индустрии. Отменили Tokyo Fashion Week, ряд съемок. Но сейчас так везде – выставки, музыкальные фестивали, музеи тоже закрылись. Несмотря на то, что предложений стало меньше, они все равно есть – мы ездим на кастинги. Некоторые дизайнеры, которые должны были участвовать в Неделе моды, решили делать отдельные показы, другие снимают лукбуки, чтобы можно было продавать коллекцию онлайн.