Десять российских моделей рассказали «Собака.ru» о том, как переживали вспышки коронавируса в разных странах, почему не хотят возвращаться в родную страну и что случилось с их работой. Спойлер: ее больше нет.
10 российских моделей — о том, как переживают пандемию в Азии и почему их не пускают работать в Китай
Мария Катериненко
Токио, Япония
Я второй месяц работаю по контракту в Токио, и здесь, если честно, практически нет паники. Разве что тоже скупили туалетную бумагу, рис, маски и антисептики для рук. Первое время люди немного переживали, но сейчас все спокойно. Японцы также спешат и работают, на улицах и в торговых центрах по-прежнему много туристов. Да, все стали уделять больше внимания мерам предосторожности – например, дезинфицируют руки максимально часто (в каждом общественном месте на входе стоит санитайзер).
Несколько пошатнулась работа в фэшн-индустрии. Отменили Tokyo Fashion Week, ряд съемок. Но сейчас так везде – выставки, музыкальные фестивали, музеи тоже закрылись. Несмотря на то, что предложений стало меньше, они все равно есть – мы ездим на кастинги. Некоторые дизайнеры, которые должны были участвовать в Неделе моды, решили делать отдельные показы, другие снимают лукбуки, чтобы можно было продавать коллекцию онлайн.
Многие компании, как и в России, перешли на удаленную работу, школы закрыли. Но страшных, непростых или пугающих ситуаций, связанных с коронавирусом, за время пребывания в Токио я не встречала. Японцы держат ситуацию под контролем и стараются обезопасить граждан.
Нас не сажают на карантин, как в Китае, не запрещают выходить из дома, мы спокойно гуляем. Единственное, на прошлых выходных, 28 и 29 марта, власти Японии попросили по возможности остаться дома. Нет штрафов, если ты выйдешь – все на добровольной основе. Люди услышали, улицы опустили, несмотря на то, что сейчас в Токио волшебное время – цветет сакура. Нечто удивительно прекрасное, напоминающее, что в конце концов все наладится.
Анна Ганина
Ченду, Китай
Я нахожусь в китайском городе Ченду, прилетела сюда в начале декабря. Информация о коронавирусе появилась в канун Китайского Нового года, когда все СМИ вместо «Happy Chinese New Year» начали публиковать пугающие видеоролики о неизвестном вирусе, который распространяется со страшной скоростью и вызывает пневмонию. За считанные дни отменили все мероприятия и праздники, работа остановилась, и модельные агентства, в том числе мое, начали возвращать моделей домой. Но меня и еще двух девочек оставили в Китае, наверное, на случай, если все-таки появятся заказы.
Китайцы ответственно подошли к борьбе с коронавирусом. Через три дня после объявления чрезвычайного положения на улице нельзя было увидеть людей без масок. Да и вообще было трудно кого-то встретить, хотя в городе живет 11 000 000 человек. Мы тоже испугались, но потом успокоились, перестали думать, что уже заражены или заразимся, начали иногда выходить в парк, в супермаркет за продуктами, где на пороге нас встречал охранник с градусником. Наверное, паника ушла из-за мер, которые приняли китайские власти. Стало понятно, что конкретно требуется от каждого человека, чтобы не заболеть.
Сейчас в Китае ситуация улучшилась, мне пора возвращаться в Петербург, но я хочу остаться здесь еще на месяц. Потому что в России ситуация начинает накаляться, а мне не хочется переживать все снова. Именно переживать, потому что бездельничать – совсем не просто. Было очень трудно постоянно сидеть дома, потому что до карантина я вела активный образ жизни – перелеты, поездки, кастинги. А тут оказалась в ситуации, когда для выхода на улицу нужно заполнить море бумаг. Старалась заниматься спортом, чтобы за день максимально устать и вечером уснуть.
Алина Баканова
Сеул, Южная Корея
Как только в феврале на территории Южной Кореи было обнаружено четыре человека, заболевших коронавирусом, 85% жителей Сеула надели маски. В Азии в целом не ново скрывать лицо, но контраст был очевиден. В метро запустили предупреждение на английском и трех азиатских языках, цены на маски и антисептики сразу выросли.
Спустя некоторое время произошел сумасшедший инцидент – женщина, зная о положительном тесте на COVID-19, посещала церкви и места скопления людей. После этого каждые сутки число заболевших увеличивалось на 200 человек и уже почти достигло 10 000. Сейчас выделяются те, кто ходит без маски и санитайзера для рук, но при этом люди нормально реагируют, если человек снимает маску в «Старбаксе» или ночью в баре. Наверное, это какие-то святые места, где вирус не активен, спит.
Мое корейское агентство разрешило мне ходить только в магазин и спортзал, нам выдали маски, проводили инструктажи. Мою подругу, которая работает в Korean Air, перевели на удаленную работу, и ее прибавилось – много рейсов отменили, деньги за билеты часто не возвращали, но дисциплинированных корейцев это не волновало, они предпочли лишний раз не путешествовать.
На модельных кастингах много клиентов без масок, на шутингах тоже. Зато гелей для рук хоть отбавляй и тепловизоры установлены на входе в большинство корпораций. Мне кажется, когда было всего четыре случая заражения – боялись, когда несколько тысяч – уже смирились.
Руслан Любимов
Сеул, Южная Корея
Я прилетел в Сеул в конце января и по-прежнему живу здесь – паники в стране действительно нет. Общественный транспорт работает без изменений, автобусы и вагоны метро дезинфицируют каждый день, на дверных сенсорных замках и кнопочных панелях лифта приклеены специальные антивирусные пластиковые пленки. Строгих мер по самоизоляции нет, скорее, все позиционируется, как рекомендация.
Иностранцам предоставляют бесплатное лечение при заболевании коронавирусом. На телефон приходят оповещения, если в аптеку завозят партию масок или если произошли новые случаи заражения. Ажиотажа в магазинах нет, полки в супермаркетах полные и даже без пробелов – у корейцев, кстати, принято закупаться сразу на несколько недель.
Люди работают в том же режиме, что и раньше, но в моделинге незначительно уменьшилось количество кастингов. Университеты также продолжают работать, как и кафе, рестораны, точки фаст-фуда. В туристических кварталах достаточно много людей, как правило, все в масках.
Ульяна Прохорова
Милан, Италия, сейчас находится в Мурманске
Я должна была лететь в Шанхай в середине февраля, но, так как ситуация в Китае все еще была неясной, мы с агентством решили, что сначала стоит поехать в Милан и только после в Китай. Что произошло дальше, вы знаете: закрылись спортзалы и школы, потом в супермаркетах пару дней не было еды. Но ни мое принимающее агентство, ни мои друзья, никто не верил, что этот вирус – что-то серьезное и заслуживающее внимания.
В Милане я жила со своим парнем, поэтому уезжать не планировала, да и сам город люблю сильно. Но с каждой неделей ограничений становилось больше, у моделей отменялась работа, заказчики не хотели рисковать. После Недели моды многие улетели, остались те, кто надеялся на меньшую конкуренцию на кастингах. Мы с молодым человеком гуляли по пустому городу и, наверное, даже наслаждались той атмосферой. Когда еще мы бы увидели Милан без тысяч туристов? Через некоторое время нас начали останавливать полицейские и просить, чтобы мы шли домой, а вскоре нам разрешили выходить только за продуктами в ближайшие супермаркеты.
Через несколько недель мы решили лететь в Бразилию к родителям моего парня и оставаться там, пока ситуация в мире не станет стабильнее. Но меня не пустили на рейс Рим – Сан-Паулу, так как Бразилия закрыла границы, и я полетела домой в Мурманск.
Сейчас в Европе никто не работает. Знаю, что есть работа в Китае, Японии и Корее. Но в Китай сложно попасть из-за новых правил – людей просто не пускают на борт самолета, если у них нет специальной справки от врача и страховки с покрытием до 1 000 000€ (об этом узнала из Instagram знакомой, которая как раз не смогла улететь). А 27 марта Китай закрыл границы совсем. Те, у кого получилось улететь, сидят на карантине неделю и дольше.
Говорят, что после карантина будет очень много заказов. Брендам нужно будет отснять большой объем за короткий срок. Но когда закончится карантин в Европе, например? В России все только начинается, поэтому я не загадываю наперед. Хотелось бы, чтобы и у нас в стране как можно больше людей отнеслись к самоизоляции ответственно, и тогда мы скорее сможем вернуться к привычной нам жизни.
Александр Гордеев
Париж, Франция, сейчас находится в Токио
Я вернулся из Парижа 4 марта, меня спросили на паспортном контроле, был ли я в Италии, Китае, Иране и Корее, я сказал, что нет. Температуру не проверяли. 16 марта должен был снова лететь в Париж на съемку, но она отменилась прямо перед моим вылетом. Вирус в целом отменил много работы у всех членов модной индустрии. Июльская Неделя моды в Милане отменилась, в Париже Неделя моды тоже не состоится.
Сейчас уехал в Японию, чтобы «переждать». Для каждого, удмаю, текущий год – хорошее время, чтобы пересмотреть свои ценности и отношение к ним. Проверить, насколько развита способность адаптироваться к новым условиям.
Вилена Потреба
Лос-Анджелес, США
Вся Калифорния – вы, наверное, в курсе – попала под карантин до 19 апреля. Можно только заниматься хайкингом (ходить в гору), делать покупки в магазине и аптеке. Между людьми расстояние должно быть не менее 7 метров, выйти вдвоем из дома не вариант. Много штрафов и задержаний, все серьезно. Лайнеры в порту стоят так, что к нему нельзя приблизиться – никто не хочет заморских гостей.
Люди сошли с ума – туалетной бумаги, джанк-фуда и круп на полках нет, все ходят в масках, но самих масок нет, как и санитайзеров, даже на Amazon не заказать. Постепенно еда снова появилась, но туалетной бумаги по-прежнему нет, а рис и яйца выдают по одной упаковке в руки. В магазинах большие очереди. Люди делают покупки в перчатках, я сегодня ходила без них, и было неуютно трогать овощи.
Город вымер, но, мне кажется, подобные меры необходимы. Мы видим это по опыту Италии. Недавно скончался молодой американец, ему было 35 лет, поэтому вирус опасен не только для пожилых людей. Еще видела пост, в котором парень рассказывал, что заболел COVID-19 и теперь затухает в больнице без должного лечения. В США, похоже, не знают пока, как бороться с коронавирусом в принципе.
Кастингов нет, как и работы в общем, все перенесли. Да и опасно работать было бы, так что правильно. Дома сейчас занимаюсь спортом, читаю, занимаюсь музыкой, смотрю кино, играю в настольные игры с семьей и продвигаюсь в готовке и выпечке – получается полезный и неплохой отпуск. Правда, посмотрим, как я заговорю через пару недель: сидеть дома, когда на улице светит солнце – обидно и иногда все-таки скучно. И еще все время тянет поесть от нечего делать, а моделям «разъедаться» нельзя.
Александр Айзятов
Бангкок, Таиланд
Я уехал из Петербурга в начале февраля, сейчас нахожусь в Бангкоке – в связи с последними событиями, отменой рейсов и закрытием границ вернуться в Россию достаточно проблематично. В Таиланде все было (и есть) относительно спокойно, никто не паникует, везде стоят санитайзеры, в общественных местах люди ходят в масках. Не так давно резко произошла вспышка вируса, но после этого все стали только еще более внимательными. Пока в городе не запрещают выходить на улицу, но они пустеют с каждым днем, говорят, скоро введут комендантский час. Проблем с продуктами нет, никто ничего не скупал, хотя я слышал от тайцев, что многие планируют и советуют закупиться.
Сейчас в Бангкоке открыты только магазины с продуктами и аптеки, все общественные места закрыли, мероприятия отменили. Бассейны и спортзалы обещали открыть в апреле. Лифты опечатали и расчертили, магазины разделили по зонам. С каждый днем появляются новые правила. Некоторые пока ходят на работу, но моделинг полностью остановился. Отменили все кастинги и всю работу, многие агентства отправили своих моделей домой, потому что индустрия замерла.
Хочется верить, что ситуация скоро разрешится, да, всем тяжело, нужно понимать это и поддерживать друг друга, не распространять панику. Каждому стоит проанализировать свои действия, поступки, мысли и стать более ответственным. Ответственность – это как раз то, что сейчас очень нужно человечеству.
Никита Близнюк
Шанхай, Китай
Я прилетел в Шанхай в середине февраля. Вылет был из Петербурга с пересадкой в Москве – все в штатном режиме, никаких задержек, проблем с прохождением медицинского контроля. Паники в городе нет, но, как и везде, некоторое время назад все было закрыто. Люди ходят в масках. В общественных местах специальные службы проверяют температуру неконтактным градусником – в день обычно по 5-7 раз. Есть приложения, в которых надо отмечать свое самочувствие каждый день, а еще есть специальные QR-коды которые активируются после двух недель пребывания в карантине, код показывает, что вы здоровы и можете работать – так было в моем случае. Без такого кода нельзя выехать за пределы города – он оцеплен и проверку проходит каждый человек.
Волонтеры ходят по квартирам и бесплатно раздают маски, антисептики, полотенца, витамин C и градусники. На улицу выходить можно спокойно, в моем жилом комплексе температуру у жителей каждый день при входе и выходе на улицу.
Уголовных наказаний за нарушение карантина нет, люди сами понимают, что контактировать с другими людьми и находиться в общественных местах небезопасно. Иногда кажется, что город просто уснул. В магазинах, которые работают, достаточно всего – нет продукта или товара, который я не смог бы найти.
Сейчас все снова открылось, стало больше людей на улицах. Но маски пока никто не снимает и температуру все еще проверяют. Я считаю, что такие меры круто ввести везде, независимо от страны или города. Если соблюдать правила карантина и гигиены, то пандемия закончится намного быстрее. На данный момент цифра зараженных вирусом в Китае не растет так прогрессивно, как три недели назад. В Шанхае уже 5 дней нет новых случаев заражения.
Меня радует, что россияне начали относиться серьезно к коронавирусу. Вот только скупать все в магазинах глупо – даже в случае самого строго карантина раз в несколько дней в магазин выйти можно. Пожалуйста, обязательно носите маски, мойте руки и держите дистанцию два метра от других людей. И берегите себя и близких!
Tima Tsar
Милан, Италия, сейчас находится в Уфе
Я узнал о первых заболевших в Италии, когда ехал в машине после съемки в Монополи. Мне рассказали, что в Ломбардии, куда я планировал лететь следующим утром, было более ста заболевших, но я на тот не момент не представлял еще, во что это может вылиться. Утром по дороге в аэропорт по радио только и говорили, что о количестве новых заболевших со вчерашнего дня. Я купил респираторную маску в аптеке, чтобы уберечь себя от возможных последствий, а вернувшись домой в Милан хотел купить продукты, но в магазинах полки заметно опустели. Люди начали ходить в масках, и мне предложили в срочном порядке вернуться в Россию, что я и сделал.
В Италии еще до официального объявления карантина компании добровольно начали принимать меры – съемки отменялись или переносились в другие регионы и страны. Через дня два я был в Москве, где на людей в масках все косились.
И вот прошло больше месяца, а меня удивляет реакция людей, которым, кажется, ни до чего нет дела. Число заболевших увеличивается, но все продолжают жить, как жили, игнорируют факты, не задумываются о проблеме, как и о первопричине появлении вируса и многих других вирусов, которые возникали за последние столетия. Все, например, по-прежнему защищают мясоедство и забывают, что эта диета, помимо экологического разрушения, принесла в наш мир и пандемии, из-за которых погибают люди.
Сейчас я на самоизоляции в родном городе Уфа. Занимаюсь анимацией, изучаю старые учебники со школьной программой по математике с физикой и французский для общего развития, думал начать учить итальянский. На работу коронавирус повлиял очень сильно, потому что ее больше нет. И соответственно сбережения тоже скоро закончатся, хотя благодаря карантину я меньше трачу.
Благодарим за помощь в подготовке материала агенства Aurora и Tann Models и лично Руслана Кожиева и Татьяну Азарову, а также автора телеграм-канала Fabb Models' life Сашу Сергееву.
Фото: личные архивы героев / социальные сети / Ольга Петрова / Татьяна Азарова
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