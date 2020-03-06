Бренд TUMI и художник Анатолий АKUE выпустили капсулу чемоданов Freedom

Авторские чемоданы выставят в бутике TUMI в Санкт-Петербурге, а в апреле отправят в качестве лота на благотворительный аукцион фонда «Друзья».

Фото: архивы пресс-служб

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