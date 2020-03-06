Бренд багажа и аксессуаров для путешествий TUMI и фонд «Друзья» сделали коллаборацию Freedom с художником Анатолием АKUE, в рамках которой он вручную расписал два чемодана.
Бренд TUMI и художник Анатолий АKUE выпустили капсулу чемоданов Freedom
«Можно связывать свободу с переживанием радости или наличием внешних факторов, позволяющих быть независимым в выборе своих действий. На практическом и ежедневном уровне — это способность видеть связь причины и следствия и соответственно делать то, что действительно приносит пользу себе и другим. Брать ответственность за то, что с вами происходит — это большая свобода», – раскрывая смыслы коллаборации, поясняет Анатолий AKUE.
Авторские чемоданы выставят в бутике TUMI в Санкт-Петербурге, а в апреле отправят в качестве лота на благотворительный аукцион фонда «Друзья».
Фото: архивы пресс-служб
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