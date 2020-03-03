Вчера ночью во дворе штаб-квартиры коммунистической партии в Париже, которая была построена по проекту архитектора Оскара Нимейера, прошел показ бренда Канье Уэста Yeezy Season 8. В конце шоу на подиум вышла шестилетняя дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян Норт и исполнила рэп-трек «What are those?» – посмотрите это видео прямо сейчас.
Видео дня: шестилетняя дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян читает рэп на показе Yeezy Season 8
В осенне-зимнюю коллекцию бренда Yeezy Season 8 вошли объемные пуховики, дутые жилеты, укороченные кроп-топы, облегающие спортивные брюки – и если цветовая палитра читалась нейтрально, то силуэты выглядили футуристично. Вместе с моделями на подиум вышли вездеходы, под сигналы которых прошло шоу, а сам подиум украсили работы американской художницы и скульптора Мег Вебстер.
Фото: Gio Staiano for Nowfashion.com
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