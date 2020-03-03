Видео дня: шестилетняя дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян читает рэп на показе Yeezy Season 8

Вчера ночью во дворе штаб-квартиры коммунистической партии в Париже, которая была построена по проекту архитектора Оскара Нимейера, прошел показ бренда Канье Уэста Yeezy Season 8. В конце шоу на подиум вышла шестилетняя дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян Норт и исполнила рэп-трек «What are those?» – посмотрите это видео прямо сейчас.