Футболист Эдгар Давидс представит в Петербурге новую коллекцию своего бренда детской одежды Monta Juniors

Мероприятие пройдет с 13:00 до 17:00 в ДЛТ на Большой Конюшенной, 21-23. Вход свободный. Напомним, футболист Эдгар Давидс входит в список лучших футболистов ФИФА 100, составленный в честь 100-летия организации, и является экс-участником сборной Нидерландов и футбольного клуба «Ювентус».

Фото: архивы пресс-службы

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