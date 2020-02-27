Нидерландский футболист Эдгар Давидс представит в Петербурге весенне-летнюю коллекцию своего бренда детской одежды Monta Juniors. С обладателем суперкубка УЕФА в город прилетит чемпион Европы по уличному футболу Суфьян Бенкок – вместе они проведут турнир по фристайлу для юных гостей и обучат технике панна.
Футболист Эдгар Давидс представит в Петербурге новую коллекцию своего бренда детской одежды Monta Juniors
Мероприятие пройдет с 13:00 до 17:00 в ДЛТ на Большой Конюшенной, 21-23. Вход свободный. Напомним, футболист Эдгар Давидс входит в список лучших футболистов ФИФА 100, составленный в честь 100-летия организации, и является экс-участником сборной Нидерландов и футбольного клуба «Ювентус».
Фото: архивы пресс-службы
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