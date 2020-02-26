Петербургский дизайнер Эльвира Ломовская – известная по совместной с Никитой Черевковым марке Luch Design – создала свой бренд украшений Alvaar. Презентация и открытие pop-up store пройдет завтра, 27 февраля в пространстве Delo Design.
Петербургский дизайнер Эльвира Ломовская создала свой бренд украшений Alvaar
Волнообразные кольца, напоминающие корону, изогнутые серьги-пусеты (проекция нашей жизни со взлетами и падениями), лакончиные пины, которые можно носить сразу по несколько штук и моносерьги из прозрачного пластика стали частью коллекции нового петербургского бренда.
Главный символ марки – жетон, похожий на полицейский, но с мягкими углами и аккуратной гравировкой – представлен в двух вариациях: со стальным покрытием и с золотым. Слово Alvaar не только игра с инициалами основательницы – с древнескандинавского оно переводится как «эльф-воин», «защитник», а значит, наделяет украшения особым смыслом.
Фото: социальные сети
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.