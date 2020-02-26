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Петербургский дизайнер Эльвира Ломовская создала свой бренд украшений Alvaar

Петербургский дизайнер Эльвира Ломовская – известная по совместной с Никитой Черевковым марке Luch Design – создала свой бренд украшений Alvaar. Презентация и открытие pop-up store пройдет завтра, 27 февраля в пространстве Delo Design. 

Волнообразные кольца, напоминающие корону, изогнутые серьги-пусеты (проекция нашей жизни со взлетами и падениями), лакончиные пины, которые можно носить сразу по несколько штук и моносерьги из прозрачного пластика стали частью коллекции нового петербургского бренда.

Главный символ марки – жетон, похожий на полицейский, но с мягкими углами и аккуратной гравировкой – представлен в двух вариациях: со стальным покрытием и с золотым. Слово Alvaar не только игра с инициалами основательницы – с древнескандинавского оно переводится как «эльф-воин», «защитник», а значит, наделяет украшения особым смыслом.

Фото: социальные сети

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Наташа Лыбина,
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