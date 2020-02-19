Вышел тизер сериала «Холстон» от Netflix с участием Юэна Макгрегора

Вышел первый тизер мини-сериала «Холстон» от Netflix, рассказывающий о жизни американского дизайнера Роя Холстона, роль которого исполняет Юэн Макгрегор. Видео выложил в своем аккаунте в Instagram режиссер проекта Райан Мерфи, известный по картинам «Американская история ужасов», «Американская история преступлений» и «Части тела».

В ролике актеры примеряют одежду и фотографируются, а Юэн Макгрегор бродит, раздумывая, среди серебряных манекенов и готовит моделей к показу с пустым front row – все это под трек Roxy Music «Love Is the Drug».