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Вышел тизер сериала «Холстон» от Netflix с участием Юэна Макгрегора

Вышел первый тизер мини-сериала «Холстон» от Netflix, рассказывающий о жизни американского дизайнера Роя Холстона, роль которого исполняет Юэн Макгрегор. Видео выложил в своем аккаунте в Instagram режиссер проекта Райан Мерфи, известный по картинам «Американская история ужасов», «Американская история преступлений» и «Части тела».

Netflix выпустит сериал об американском дизайнере Рое Холстоне

В ролике актеры примеряют одежду и фотографируются, а Юэн Макгрегор бродит, раздумывая, среди серебряных манекенов и готовит моделей к показу с пустым front row – все это под трек Roxy Music «Love Is the Drug».

Напомним, модельер Рой Холстон прославился в 1961 году, когда созданный им головной убор выбрала для инаугурации мужа Жаклин Кеннеди. Дизайнер работал с Бьянкой Джаггер, Элизабет Тейлор и Лайзой Минелли (ее, кстати, можно заметить в тизере). Холстон дружил с Энди Уорхолом, одевал гостей «Студии 54» и запомнился миру своей «суперспособностью» кроить наряды из единого отреза ткани.

Фото: shutterstock.com

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Наташа Лыбина,
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