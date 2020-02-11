Билли Портер впервые дал интервью для российского YouTube-шоу

Помимо социальных и личных тем Портер и Шаинян обсудили фэшн-активизм шоустоппера красных дорожек: почему общество относится к мужчинам в платьях и на каблуках, как комическим персонажам, и что с этим сделать. Напомним, что Билли Портер – один из тех, кто выбирает для светских мероприятий кастомизированные и аутентичные наряды.