Билли Портер дал первое в России интервью – американский актер и певец стал гостем ютуб-канала Карена Шаиняна «Straight talk with gay people». Он рассказал о борьбе с гендерными стереотипами, шоу Kinky boots, которое принесло известность, буллинге и каминауте.
Билли Портер впервые дал интервью для российского YouTube-шоу
Помимо социальных и личных тем Портер и Шаинян обсудили фэшн-активизм шоустоппера красных дорожек: почему общество относится к мужчинам в платьях и на каблуках, как комическим персонажам, и что с этим сделать. Напомним, что Билли Портер – один из тех, кто выбирает для светских мероприятий кастомизированные и аутентичные наряды.
Например, на «Золотом глобусе» актер появился с белом костюме с накидкой-шлейфом из перьев.
На красной дорожке Critics' Choice Awards в комбинезоне и с переводными татуировками (бабочки – символ трансгендеров).
На музыкальной премии «Грэмми» в шляпе, бахрома которой сдвигалась и раздвигалась, и в блестящем костюме, а на «Оскаре», который прошел в ночь с 9 на 10 февраля, в золотом кутюрном платье Giles Deacon Couture.
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