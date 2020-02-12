Анна Семак: «Это странно — отгораживаться от чужих проблем высоким забором, не замечая, как где-то гибнут дети»

О поездке в Гвинею-Бисау и планах усыновления африканского ребенка

Я отметила для себя любопытный факт: всякий раз, когда озвучиваю планы журналу «Собака.ru», они непременно сбываются. Лет десять назад давала интервью в колонку про ЗОЖ и сказала, что мечтаю заниматься органическим земледелием. Оно (земледелие), в ответ на мой запрос, настигло меня не сразу, но основательно, нежно прижав граблями к плодородной органической почве. И сейчас мои ресторанные проекты нацелены на оздоровление людей, мы развиваем направление food medicine — еда, которая лечит. Мало кто задумывается о том, что употребляет в пищу, мало кто читает составы и знает о последствиях злоупотребления консервантами, красителями и стабилизаторами.

Так же получилось и с поездкой в Африку. До определенного момента, уже пообещав редакции «Собака.ru» поездку на континент с гуманитарной миссией, я не могла определиться с тем, какую страну выбрать: до последнего ждала знак, металась между Угандой и Руандой, Сенегалом и Сомали. Однажды ночью мне написала подруга, жена нигерийца, и посоветовала обратиться к Миле Ануфриевой, петербурженке, переехавшей в Европу, основательнице фонда Mila for Africa в Гвинее-Бисау. Женщина с непростой судьбой, пройдя на волосок от смерти, переродившаяся для дела, ставшего смыслом жизни, — спасать сирот, помогать детям-альбиносам и островитянам, живущим первобытно-общинным строем, привлекая к своей миссии неравнодушных людей.

Что я ожидала от этой поездки? Представляла грязь и нищету, разбойничьи районы, трущобы, боль, проникающую под кожу, меняющую сознание. Однако реальность оказалась иной. Страна поразила нас своим гостеприимством, непричесанной девственной природой, необыкновенной кинематографической красотой местных жителей.

Безработные в Гвинее-Бисау обречены голодать, поэтому местное население работящее и, что удивительно, очень чистоплотное.

Безработные в Гвинее-Бисау обречены голодать, поэтому местное население работящее и, что удивительно, очень чистоплотное. Удивительно, потому что чистоплотность не является для человека базовой потребностью. В домах, где мы побывали, в глаза бросается порядок, опрятность. Именно в Гвинее-Бисау я впервые узнала о возможности переплавлять алюминиевые банки из-под напитков на кухонную утварь. Это же гениально!

В Гвинее-Бисау аборты приравниваются законом к убийству. Алкоголь и наркотики слишком дорогое удовольствие, чтобы народ массово спивался и торчал на игле. В городе ощущаешь себя в безопасности, беспорядок можно встретить ближе к окраинам — раздельный сбор мусора у президентского дворца намекает на то, что люди здесь не дремучие, прогрессивные, думающие. Так много детей, как в Бисау, я не видела ни в одной стране мира. Пятилетняя девочка идет за водой, неся на спине крепко примотанного тканью младенца, а за ней послушно топают еще двое едва начавших ходить малыша. Местные сироты отличаются от наших тем, что в Бисау и его окрестностях сиротство — порождение бедности, а в России — алкоголизма, наркомании и низкой социальной ответственности. Это видно во взгляде — большинство детей нашей системы рождаются с отпечатком порока родителей на лице. В России каждый второй ребенок имеет как следствие целый букет заболеваний, в основном неврологического характера, в Бисау по лицам детей вообще не скажешь, что они живут без семьи. Любознательные, живые глаза, сплоченность, доверие к миру.