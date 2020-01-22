Ксения Вербицкая, многодетная мама и гинеколог-эндокринолог из Петербурга, победила в конкурсе «Миссис Вселенная Classic-2020». Об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook.
Многодетная мама из Петербурга Ксения Вербицкая стала «Миссис Вселенная Classic-2020»
В международном конкурсе участвуют замужние женщины от 40 лет, его финал проводится в Болгарии и состоит из нескольких этапов. Среди последних творческий номер и дефиле – Ксения исполнила песню Besame Mucho и прошла по подиуму в национальном костюме.
Ранее гинеколог-эндокринолог победила в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург Classic-2019», где предстала перед жюри в образе Василисы Премудрой. Ксения увлекается танцами, вместе с мужем воспитывает четырех детей, обожает свою работу и мечтает сделать всех женщин счастливыми.
Фото: социальные сети
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.