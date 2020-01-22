Михаил Цинченко, герой декабрьской обложки нашего журнала, принял участие в 4-х показах мужской Недели моды в Париже. Двадцатисемилетнюю модель из Петербурга выбрали для шоу Undercover, Amiri, Yohji Yamamoto и Geoffrey B. Small.
Михаил Цинченко из Петербурга принял участие в 4-х показах Недели мужской моды в Париже
Undercover
Юн Такахаси превратил показ в парижском цирке в самурайский перфоманс: проходки моделей прерывались танцами, реконструирующими сцены из фильма Акиры Куросавы «Трон в крови», который стал главным источником вдохновения осенне-зимней коллекции Fallen Man. Стилистика кино нашла свое место на вещах Undercover: например, Михаил Цинченко одет в куртку с символами, как у героя Такетоки Васидзу.
Amiri
«Я хочу, чтобы люди чувствовали себя героями, которых они видят», – говорит Майк Амири, описывая осенне-зимнюю коллекцию 2020. Кожаные брюки в стиле «Матрицы», бадлоны, рубашки и цепи (как у Михаила!), которые могли бы надеть герои фильма «Большой куш», объемные сумки для ручной клади и путешествий в неизвестном направлении, – одним словом, все то, что нам так нравится в героях, дерзко подмигивающих с экрана.
Yohji Yamamoto
Офицерские пальто с заново изобретенной системой застежек, принтованный шелк, сдвинутые на бок береты, свитеры, надетые поверх костюмов, и много черного в коллекции Yohji Yamamoto – еще одного японского бренда, которому понравилась петербургская модель.
Geoffrey B.Small
«Just another Boston guy,» – охарактеризовали аутфит Михаила на показе Geoffrey B.Small, который стал завершающим шоу для модели. Черный парик, лоскутный пиджак и узкие брюки – готовый лук для тех, кто обожает эстетику старого Массачусетса.
Фото: vogue.com/instagram @geoffreybsmall
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