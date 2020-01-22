Михаил Цинченко из Петербурга принял участие в 4-х показах Недели мужской моды в Париже

Amiri

«Я хочу, чтобы люди чувствовали себя героями, которых они видят», – говорит Майк Амири, описывая осенне-зимнюю коллекцию 2020. Кожаные брюки в стиле «Матрицы», бадлоны, рубашки и цепи (как у Михаила!), которые могли бы надеть герои фильма «Большой куш», объемные сумки для ручной клади и путешествий в неизвестном направлении, – одним словом, все то, что нам так нравится в героях, дерзко подмигивающих с экрана.