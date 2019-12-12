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Best Dressed 2019: 5 самых ярких работников моды


 

Те, кто с полным правом могут заявить: «Фэшн — из май профешн».  Оденут и себя, и вас.

Максим Кузин

стилист и модель, @maks_vans

Тосю Чайкину в ядовито-лимонном плаще и Полину Осипову с «цветочным» мейкапом мы увидели благодаря Максиму – он работает в качестве стилиста на творческих съемках и о своих успехах рассказывает Instagram. Но его нельзя назвать «сапожником без сапог» – собственные образы молодого человека ни чуть не хуже луков, созданных для других.

Варвара Яковлева

владелица винтажного магазина V Vintage, @varvara___ya

Тру парисьен, которая открыла в Петербурге фэшн-уголок мечты: винтажные платья Marc Cain, туфли Saint Laurent и жакеты Roberto Cavalli теперь можно найти не только во французском квартале Маре, но и в родном северном городе.

Егор Светский

владелец винтажного магазина, @eversad

Блестки, сетка и шубы, а иногда и все вместе – три кита стиля Егора. Он не боится экспериментировать с текстурами, фасонами и оттенками – отличный пример для тех, кто по-прежнему уверен, что гардероб мужчины состоит исключительно из твидовых костюмов.

Анастасия Ножина

cтилист, @nojinasty

«Скромное обаяние буржуазии» – так девушка характеризует собственный стиль. Авангардный микс брендовых вещей с винтажными открытиями петербургских барахолок и массивными украшениями – личная фишка Анастасии, которая нам лично очень нравится.

Кристина Хачатрян

блогер, @better_bizarre

«В моем стиле все очень лаконично и отсутствуют какие-либо цвета. Меня привлекает стилистика мужского костюма — строгость, элегантность, закрытая сексуальность, обволакивающие, многослойные и оверсайзовые  силуэты. Акценты расставляю при помощи колец, сережек, подтяжек или запонок».

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии

«Best Dressed в Петербурге 2019»:

ДЛТ

myblu

 

Фото: архивы журнала и социальные сети героев

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Наташа Лыбина,
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