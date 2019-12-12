Best Dressed 2019: 5 самых ярких работников моды

Максим Кузин

стилист и модель, @maks_vans

Тосю Чайкину в ядовито-лимонном плаще и Полину Осипову с «цветочным» мейкапом мы увидели благодаря Максиму – он работает в качестве стилиста на творческих съемках и о своих успехах рассказывает Instagram. Но его нельзя назвать «сапожником без сапог» – собственные образы молодого человека ни чуть не хуже луков, созданных для других.