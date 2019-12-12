Best Dressed 2019: 5 самых ярких работников моды
Те, кто с полным правом могут заявить: «Фэшн — из май профешн». Оденут и себя, и вас.
Максим Кузин
стилист и модель, @maks_vans
Тосю Чайкину в ядовито-лимонном плаще и Полину Осипову с «цветочным» мейкапом мы увидели благодаря Максиму – он работает в качестве стилиста на творческих съемках и о своих успехах рассказывает Instagram. Но его нельзя назвать «сапожником без сапог» – собственные образы молодого человека ни чуть не хуже луков, созданных для других.
Варвара Яковлева
владелица винтажного магазина V Vintage, @varvara___ya
Тру парисьен, которая открыла в Петербурге фэшн-уголок мечты: винтажные платья Marc Cain, туфли Saint Laurent и жакеты Roberto Cavalli теперь можно найти не только во французском квартале Маре, но и в родном северном городе.
Егор Светский
владелец винтажного магазина, @eversad
Блестки, сетка и шубы, а иногда и все вместе – три кита стиля Егора. Он не боится экспериментировать с текстурами, фасонами и оттенками – отличный пример для тех, кто по-прежнему уверен, что гардероб мужчины состоит исключительно из твидовых костюмов.
Анастасия Ножина
cтилист, @nojinasty
«Скромное обаяние буржуазии» – так девушка характеризует собственный стиль. Авангардный микс брендовых вещей с винтажными открытиями петербургских барахолок и массивными украшениями – личная фишка Анастасии, которая нам лично очень нравится.
Кристина Хачатрян
блогер, @better_bizarre
«В моем стиле все очень лаконично и отсутствуют какие-либо цвета. Меня привлекает стилистика мужского костюма — строгость, элегантность, закрытая сексуальность, обволакивающие, многослойные и оверсайзовые силуэты. Акценты расставляю при помощи колец, сережек, подтяжек или запонок».
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии
«Best Dressed в Петербурге 2019»:
myblu
Фото: архивы журнала и социальные сети героев
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