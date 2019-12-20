В буке у двадцатисемилетней модели сплошь выходы у художников — его пластичную внешность выбирают Dries Van Noten, Vivienne Westwood и Thom Browne. На подиум Михаил попал, отслужив в воздушно-космических войсках.
Знакомьтесь, Михаил Цинченко – выпускник воздушно-космических войск и участник Недель моды в Милане и Париже
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На Валентине Ясень: жакет и туфли Balenciaga, рубашка и сумка Bottega Veneta, галстук Gucci (все - ДЛТ).
На Михаиле Цинченко: пальто Jacquemus, джемпер, брюки, галстук и обувь Gucci, сорочка Dries Van Noten, сумка Bottega Veneta (все - ДЛТ)
Как тебя занесло в моду после армии?
Я пришел на кастинг в LMA за компанию с другом — и нас обоих отшили. Друг был раскачан в спортзале, а я после армии при росте 190 весил 90 килограмм. Руслан Кожиев, мой нынешний букер, меня заприметил и сказал: «Похудеешь хотя бы до восьмидесяти, напиши, попробуем что-нибудь сделать». Спустя несколько месяцев гражданской жизни я действительно похудел, связался с Русланом, пришел на кастинг для ДЛТ Fashion Show — и меня не только взяли открывать показ, но и сняли в лукбуке. Тогда я еще весил не совсем модельно, и постановщик Даниил Берг с кастинг-директором Артемом Кривдой прозвали меня «сыном депутата» — за пухлые щеки и холеный вид. Это прозвище надолго прилипло ко мне на всех показах ДЛТ и ЦУМа. Но контракт с LMA я подписал. И первый год трудился только в Петербурге: местные лукбуки, обложки, показы. Потом меня подписало миланское агентство Urban — сезон я работал на пошиве коллекции Gucci фитинг-моделью, живым манекеном на всех примерках. Следующий контракт с агентством Major оказался прорывом: показы Fendi, Vivienne Westwood, Canali, Ermenegildo Zegna и еще много всякого. С парижскими агентствами тоже удачно сложилось: Dries Van Noten, Thom Brownе. Скажем так, топом не стал, но хорошим середнячком — да, каждый сезон у меня пять-шесть шоу.
Когда ты осознал себя красивым?
Моя тетя все повторяла мне: «Иди в модели!» Напророчила! Но я особо не понимал преимущества внешности. Только после съемки в журнале Fucking Young я посмотрел на себя будто со стороны — и разглядел. Мне было уже двадцать четыре года. Я поздно пришел в моделинг, по нынешним меркам нужно начинать в пятнадцать. Правда, я выгляжу моложе — многие думают, что мне лет восемнадцать.
Что нужно делать, чтобы карьера сложилась?
Работать над собой, развиваться. Я худел в своем первом сезоне, потом волосы обесцветил. А специально под показ Damir Doma меня попросили подстричься практически налысо, но это сыграло мне на руку — после шоу меня заметил Раф Симонс и пригласил к себе. Нужно понимать свой таргет: для фэшн-показов и съемок нужны стройность, милое лицо, наивность — такой подростковый вариант. Для коммерции, рекламы требуются взрослые брутальные мужчины — накачанный торс, борода.
Последние годы проходят под хэштегом #metoo. Как обстоят дела у мужчин-моделей?
Бывает. Со мной лично тоже был случай. Один бренд — не буду называть, скажу только, что итальянский, меня и пару моих коллег кинул на деньги после показа, а чтобы заплатили, нужно было съездить с дизайнером в путешествие в Таиланд — вроде как по-дружески, но все понимали, к чему дело идет. Бывает, излишне чувственно прикасаются на примерках — конечно, в топовых брендах такого нет, там все строго: физический контакт сведен к минимуму, с тобой либо в перчатках работают, либо вообще сам одеваешься — репутация дороже. С малоизвестными марками может всякое произойти — а модели боятся предавать такие случаи огласке, чтобы не навредить карьере. Начинающие модели могут даже демонстрировать излишнюю дружелюбность, что приводит к сложным последствиям. Еще случай вспомнил, тоже в Италии — команде не заплатили за съемку кампейна. Фотограф оказалась подкованнее нас, моделей, и без оплаты оригиналы фото не отдала — в итоге в интернете публиковались превью. Контракт мы по неопытности не заключили, а без него ты ничего не докажешь.
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На Валентине: пуховик Off White, ботильоны Balenciaga, перчатки Dries Van Noten, серьги Eshvi (все — ДЛТ);
на Михаиле: пуховики Acne Studios, ботинки Givenchy (все — ДЛТ)
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На Михаиле: кейп Maison Margiela, рубашка Dries Van Noten, кюлоты Celine, ботинки Bottega Veneta, сумка By Far (все — ДЛТ).
На Валентине: жакет Gucci, блуза Dries Van Noten, юбка Celine, мюли Bottega Veneta, серьги Simone Rocha (все — ДЛТ)
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на Валентине: жакет Balenciaga, рубашка и сумка Bottega Veneta, галстук Gucci, берет Saint Laurent Paris, очки Gucci (все — ДЛТ);
на Михаиле: пальто Jaсquemus, джемпер, брюки, галстук очки и берет Gucci, сорочка Dries Van Noten, сумка Bottega Veneta (все — ДЛТ)
Бодипозитив среди мужчин-моделей актуален?
Пока нет, но все к тому идет. Конечно, есть бренды, которые всегда набирают специфичных моделей — это их стиль, и это никого не удивляет. Например, кастинг-директор Rick Owens часто шутит: если мы вас не взяли, значит, вы слишком красивый. При этом дизайнерам в кастинге нужно учитывать много разных трендов: не забыть меньшинства, высказаться против расизма. Сейчас это стало действительно важно.
Другая сложная тенденция — new face. Раньше я считал, что чем больше у тебя опыта, тем скорее на тебя обратят внимание. Сейчас все не так. Дизайнеры берут неподготовленных новичков, которые ничего не умеют — зато свежие, new face. В этом плане мне нравится подход команды Dries Van Noten — моделей отбирает не один кастинг-директор, а вся команда, и берут профессионалов, потому что у них сложные показы на интересных площадках. Или у Thom Browne — там все предельно театрально: один ходит с газонокосилкой, другой с бубном, третьи за столом на машинках печатают, четвертые ловят бабочек сачком. Тот случай, когда лучше десять раз переспросить, все ли ты правильно понял, и сделать идеально.
Поддерживаешь себя в форме?
Стараюсь правильно питаться, не ем сахар, спортом занимаюсь, бегаю иногда. Но в тренде все еще щуплость, нездоровый вид. На кастинг Yves Saint Laurеnt как-то пришел парень — всю ночь тусил где-то, с бодуна, помятый — и все такие: «Вау! То, что надо!» Мне и многим другим русским парням это сложно понять — мы стараемся соответствовать «старым канонам», следить за собой — такие случаи нас приводят в замешательство.
Ты думал, сколько еще хочешь заниматься моделингом и что будешь делать дальше?
Да, я хотел бы, чтобы это переросло в более коммерческую сферу с уклоном в актерство. Начать с игровой рекламы, сниматься в короткометражках или сериалах. Есть мысль закончить трехлетнюю актерскую школу в Париже. Конечно, есть и амбиции стать топ-моделью, но здравый реализм подсказывает, в двадцать восемь я ею уже не стану банально из-за возраста. Хотя — кто знает, как поменяются тренды?
Благодарим Музей И.П. Павлова в Колтушах Института физиологии им. И,П.Павлова РАН и лично директора музея Ларису Андрееву за помощь в организации и проведении съемки. Благодарим Екатерину Айвазову и Кирилла Брюховецкого за помощь в организации съемки.
текст: Виктория Пятыгина
стиль: Эльмира Тулебаева
визаж и прическа: Полина Еланская, Кирилл Брюховецкий
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