Знакомьтесь, Михаил Цинченко – выпускник воздушно-космических войск и участник Недель моды в Милане и Париже

Как тебя занесло в моду после армии?

Я пришел на кастинг в LMA за компанию с другом — и нас обоих отшили. Друг был раскачан в спортзале, а я после армии при росте 190 весил 90 килограмм. Руслан Кожиев, мой нынешний букер, меня заприметил и сказал: «Похудеешь хотя бы до восьмидесяти, напиши, попробуем что-нибудь сделать». Спустя несколько месяцев гражданской жизни я действительно похудел, связался с Русланом, пришел на кастинг для ДЛТ Fashion Show — и меня не только взяли открывать показ, но и сняли в лукбуке. Тогда я еще весил не совсем модельно, и постановщик Даниил Берг с кастинг-директором Артемом Кривдой прозвали меня «сыном депутата» — за пухлые щеки и холеный вид. Это прозвище надолго прилипло ко мне на всех показах ДЛТ и ЦУМа. Но контракт с LMA я подписал. И первый год трудился только в Петербурге: местные лукбуки, обложки, показы. Потом меня подписало миланское агентство Urban — сезон я работал на пошиве коллекции Gucci фитинг-моделью, живым манекеном на всех примерках. Следующий контракт с агентством Major оказался прорывом: показы Fendi, Vivienne Westwood, Canali, Ermenegildo Zegna и еще много всякого. С парижскими агентствами тоже удачно сложилось: Dries Van Noten, Thom Brownе. Скажем так, топом не стал, но хорошим середнячком — да, каждый сезон у меня пять-шесть шоу.