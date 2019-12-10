Для Лизы Романовой из Петербурга эта работа с Gucci не первая: она принимала участие в четырех шоу Алессандро Микеле и позировала для рекламной компании коллекции Cruise 2019. Команда бренда нашла девушку через агентство по поиску талантов Special Beauties, когда Лизе было еще 17. Как только она стала совершеннолетней, на нее вышли с эксклюзивным контрактом .
Модель из Петербурга Лиза Романова снялась в новом лукбуке Gucci
Лиза примерила около десяти образов: от провокационного декольте с выглядывающим проволочным бюстгальтером до трапециевидных платьев, словно взятых со страниц модных журналов 60-х годов. В своем аккаунте в Instagram девушка написала, что «быть частью семьи Gucci – это нечто совершенно особенное, то, что трудно описать словами».
Сотрудничество с Gucci Лиза успешно совмещает с учебой в Амстердамском университете, а в свободное время пишет тексты и сочиняет музыку под псевдонимом Foxy – например, в iTunes можно найти сингл девушки «Placed myself in a solar space».
Фото: vogue.com
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