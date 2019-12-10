Модель из Петербурга Лиза Романова снялась в новом лукбуке Gucci

Для Лизы Романовой из Петербурга эта работа с Gucci не первая: она принимала участие в четырех шоу Алессандро Микеле и позировала для рекламной компании коллекции Cruise 2019. Команда бренда нашла девушку через агентство по поиску талантов Special Beauties, когда Лизе было еще 17. Как только она стала совершеннолетней, на нее вышли с эксклюзивным контрактом .