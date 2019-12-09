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Бэкстейдж показа ДЛТ в честь 110-летия – посмотрите, как это было за кулисами

В прошлую субботу состоялся показ ДЛТ в честь 110-летия универмага – для него креативный директор ЦУМа Наталья Гольденберг стилизовала образы из осенне-зимних коллекций. Процесс работы за кулисами, последние приготовления перед началом шоу и неформальные кадры команды – ловим творческий вайб вместе с бэкстейджем от известного фотографа Николая Зверкова. 

Фото: Николай Зверков

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Наташа Лыбина,
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