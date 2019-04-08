Dior пополнили линейку солнцезащитных средств Bronze кремом и молочком для лица
Dior пополнили линейку средств Bronze кремом с солнцезащитным фактором SPF 30 и SPF 50 и молочком-дымкой для лица и тела. В их основе — три новые формулы, которые предотвращают преждевременное старение и появление пигментных пятен, исключают возможность красноты и ожогов и защищают кожу от фотостарения и свободных радикалов. Компоненты бьюти-новинок эффективно работают даже в воде!
Лаборатория Dior также усовершенствовала фирменный и уже узнаваемый аромат линейки Bronze: крем и молочко получили ноты цветка монои, бергамота, жасмина, апельсина и иланг-иланга, а завершают парфюмерную композицию ароматы цедры, ванили и карамели. Попробовать их можно с 15 апреля в фирменных косметических корнерах Dior: солнцезащитный крем стоит 2700 рублей, а молочко-дымка — 3000 рублей.
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