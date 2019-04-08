Dior пополнили линейку солнцезащитных средств Bronze кремом и молочком для лица

Dior пополнили линейку средств Bronze кремом с солнцезащитным фактором SPF 30 и SPF 50 и молочком-дымкой для лица и тела. В их основе — три новые формулы, которые предотвращают преждевременное старение и появление пигментных пятен, исключают возможность красноты и ожогов и защищают кожу от фотостарения и свободных радикалов. Компоненты бьюти-новинок эффективно работают даже в воде!