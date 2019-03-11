67-летняя модель агентства Oldushka стала лицом косметического бренда MAC

Модель агентства Oldushka, 67-летняя москвичка Татьяна Лукьянова стала лицом косметического бренда MAC. Она приняла участие в съемке для российского инстаграма марки , который сейчас насчитывает почти 650 000 подписчиков.

Напомним, это не первый опыт сотрудничества агентства Oldushka и MAC. В марте прошлого года для бренда снималась 73-летняя модель Ольга Кондрашева. О том, как появилось агентство Oldushka, и почему возрастные модели — новая реальность, читайте в интервью с его создателем Игорем Гаваром.