В Au Pont Rouge (У Красного моста) праздник каждый день: с 1 по 8 марта здесь начинают отмечать весну. Так что в программе есть все – от макияжа до головокружительных ароматов и супердейственных уходов – чтобы встретить новый сезон во всеоружии. Не обойдется и без бонусов в виде шампанского, скидок, специальных предложений и подарков. Инсайдерская информация: в продажу поступит лимитированный бьюти-бокс, поэтому придется держаться низкого старта. Рассказываем, что нас ждет по дням.

1 марта

17:00 – 21:00

«Царские дни красоты» стартуют с открытия корнера Clé de Peau Beaute. Японцы - мастера в производстве мейкап-средств, которые еще и ухаживают за кожей. Убедиться в этом можно будет на индивидуальном сеансе макияжа от ведущего визажиста бренда Данилы Барбашова. А потом выпить шампанского, попробовать необычный десерт, получить подарок и узнать о новой коллекции все.

2 марта

14:00 – 21:00 Второй день праздника посвящен ароматам с историей Penhaligon`s: самое время подобрать новый парфюм с помощью эксперта бренда Николая Юрьева и узнать все об английских традициях парфюмерного искусства.

3 марта

14:00 – 19:00 В этот день свои двери откроет корнер La Mer, где вы сможете подобрать крем мечты, который решит все ваши проблемы. А такое действительно возможно - морские водоросли и витамины в составе работают сообща. Ну а потом можно отпраздновать покупку за фуршетом. Главное, приобрести все самое необходимое, - впереди еще пять дней бьюти-праздника.

4 марта

17:00 – 21:00 Самое время заглянуть к Джорджио Армани за идеальным макияжем, в котором мастерски разбирается ведущий визажист марки Игорь Нигматулин, так что ему точно можно довериться. Кстати, в этот день подарки обещают всем гостям без исключения.

5 марта

17:00 – 21:00 Лучше (и роскошнее) ухода, чем швейцарские средства Valmont, не существует. Этот уход обещает восстановить даже самую чувствительную и поврежденную кожу - что нам и нужно после агрессивной зимы. Без индивидуального подбора средств и консультации специалиста вы из корнера не уйдете. Не забудьте захватить шампанское и десерт.

6 марта

17:00 – 21:00 Безнадежных парфманьяков ждут самые провокационные бренды Tom Ford и by Kilian. Эксперты обещают рассказать все о смелых и сексуальных композициях и подобрать тот самый аромат. Бонус – подарки под звон бокалов.

7 марта

17:00 – 21:00 Эксперты Givenchy Валентина Жовтко и Ксения Кострубо готовы рассказать о главных бьюти-трендах сезона и испытать их на гостях. Успеете попробовать все весенние новинки и узнаете, как правильно подобрать яркую помаду. В этот же день в продажу поступит лимитированный бьюти-бокс со всем необходимым, чтобы встретить и провести весну правильно – красивой и влюбленной, конечно. Точное время старта продаж пока держится в секрете, так что следите за нашим Instagram @sobaka_ru, где мы традиционно будем разыгрывать заветную коробку.

8 марта

17:00 – 21:00 Главный же праздник весны лучше всего встретить с Bobbi Brown – в корнере марки ведущий визажист Au Pont Rouge Beaute Максим Архипов расскажет все об актуальном мейкапе и не оставит вас без подарка. Да-да, подарков много не бывает, особенно, если они еще пока помещаются в вашей косметичке.