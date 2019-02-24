Urban Decay выпустят коллекцию косметики в честь последнего сезона «Игры Престолов»
Бренд Urban Decay посвятит коллекцию косметики последнему сезону «Игры Престолов». Судя по опубликованному в инстаграме ролику, в нее войдут помады, тени и карандаши для глаз, которые помогут повторить образы героев — например, Дейенерис Таргариен, Сансы Старк и Серсеи Ланнистер. Для запуска линейки Urban Decay объединились с телекомпанией HBO: ранее она объявила, что первая серия финального сезона сериала выйдет на экраны 14 апреля.
Напомним, после восьмого сезона «Игры Престолов», который будет короче предыдущих (зрителям покажут 6 серий продолжительностью около часа), HBO выпустит приквел сериала. Одной из исполнительниц главных ролей станет Наоми Уоттс, которая, по сообщению телекомпании, перевоплотится в «харизматичную женщину, занимающую высокое положение и хранящую темную тайну». Съемки приквела начались осенью 2018 года в Северной Ирландии под рабочим названием «Долгая ночь».
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