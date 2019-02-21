Магазин селективной парфюмерии Molecule объявил скидки до 30%

Магазин селективной парфюмерии Mocelule объявил скидки до 30% на свои бестселлеры: масло с древесным ароматом L:a Bruket теперь стоит 3430 рублей (вместо 4900), культовый парфюм BYREDO — 9590 рублей (вместо 13 700), а аромат Juliette Has a Gun в синем флаконе — 16 135 рублей (вместо 23 050). Время покупать подарки!

Распродажа продлится до 23 февраля, причем как в офлайн-магазинах Molecule, так и на сайте. Все онлайн-заказы, сделанные до этого дня, доставят на дом совершенно бесплатно.