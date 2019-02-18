В Петербурге открылся второй в мире бутик Essenzialmente Laura — парфюмера, создавшей ароматы для Елизаветы II

Куратор выставки «Караваджо в Эрмитаже: картина и аромат» Лаура Босетти Тонатто возвращается в Петербург, но уже с собственным (вторым в мире!) бутиком парфюмерии. В Essenzialmente Laura на Фурштатской, 19 теперь есть уникальные ароматы с оттенками цитруса и бергамота, созданные по методам французской и восточной парфюмерии, инспирированные шедеврами мирового искусства, представленные в личной коллекции королевы Елизаветы II и раньше доступные только через дистрибьюторов в мультибрендовых магазинах.