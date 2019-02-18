В Петербурге открылся второй в мире бутик Essenzialmente Laura — парфюмера, создавшей ароматы для Елизаветы II
Куратор выставки «Караваджо в Эрмитаже: картина и аромат» Лаура Босетти Тонатто возвращается в Петербург, но уже с собственным (вторым в мире!) бутиком парфюмерии. В Essenzialmente Laura на Фурштатской, 19 теперь есть уникальные ароматы с оттенками цитруса и бергамота, созданные по методам французской и восточной парфюмерии, инспирированные шедеврами мирового искусства, представленные в личной коллекции королевы Елизаветы II и раньше доступные только через дистрибьюторов в мультибрендовых магазинах.
Кроме парфюмерии, в бутике можно купить кремы для лица, скрабы для тела и спреи для дома во флаконах, напоминающих винные бутылки. Все новинки, которые приезжают из Рима в Петербург (по мнению Лауры, «город с грандиозными ансамблями и буржуазными улицами»), можно отслеживать в инстаграме Essenzialmente Laura, где также показан мудборд парфюмера (со снимками Мадонны, работами Микеланджело и картинами Боттичелли).
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