Hermès выпустили лимитированную серию парфюма Twilly — со счастливой подковой

Hermès представили лимитированную серию иконического аромата Twilly — теперь он украшен не только круглой шляпкой и шелковым палатком, но и счастливой подковой красного цвета. Содержимое флакона такое же нарядное — парфюмер Кристин Нажель смешала в нем имбирь, туберозу и сандал, которые, по словам марки, символизируют дерзость, единство и при этом независимость девушек.