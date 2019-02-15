Hermès выпустили лимитированную серию парфюма Twilly — со счастливой подковой
Hermès представили лимитированную серию иконического аромата Twilly — теперь он украшен не только круглой шляпкой и шелковым палатком, но и счастливой подковой красного цвета. Содержимое флакона такое же нарядное — парфюмер Кристин Нажель смешала в нем имбирь, туберозу и сандал, которые, по словам марки, символизируют дерзость, единство и при этом независимость девушек.
Лимитированное издание Charming Twilly уже продается в российских бьюти-корнерах. Флакон с символической подковой, который станет лучшим презентом на 8 марта, стоит 9900 рублей.
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