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Hermès выпустили лимитированную серию парфюма Twilly — со счастливой подковой

Hermès представили лимитированную серию иконического аромата Twilly — теперь он украшен не только круглой шляпкой и шелковым палатком, но и счастливой подковой красного цвета. Содержимое флакона такое же нарядное — парфюмер Кристин Нажель смешала в нем имбирь, туберозу и сандал, которые, по словам марки, символизируют дерзость, единство и при этом независимость девушек. 

Лимитированное издание Charming Twilly уже продается в российских бьюти-корнерах. Флакон с символической подковой, который станет лучшим презентом на 8 марта, стоит 9900 рублей. 

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