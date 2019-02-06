Анджелина Джоли стала лицом нового аромата Mon Guerlain Bloom of Rose

Анджелина Джоли стала героиней новой версии аромата Mon Guerlain, созданного в 2017 году Тьерри Вассером при участии парфюмера Дельфин Джелк. Базовые ноты Bloom of Rose, Mon Guerlain остаются неизменными — это лаванда Карла, жасмин самбак, таитянская ваниль и сандаловое дерево, а вот в список новых градиентов Вассера вошли нероли и болгарская роза. «Болгарская роза — радостная, свежая, фруктовая, воплощает невинность и зрелость одновременно. Это роза, которой я восхищаюсь и с которой сразу же начал работать в Guerlain; к тому же роза — составная часть Герлинады, узнаваемой ольфактивной "подписи" в ароматах Дома. Вот почему она заняла свое место в новой композиции Mon Guerlain Bloom of Rose», — рассказывает мастер.