Анджелина Джоли стала лицом нового аромата Mon Guerlain Bloom of Rose
Анджелина Джоли стала героиней новой версии аромата Mon Guerlain, созданного в 2017 году Тьерри Вассером при участии парфюмера Дельфин Джелк. Базовые ноты Bloom of Rose, Mon Guerlain остаются неизменными — это лаванда Карла, жасмин самбак, таитянская ваниль и сандаловое дерево, а вот в список новых градиентов Вассера вошли нероли и болгарская роза. «Болгарская роза — радостная, свежая, фруктовая, воплощает невинность и зрелость одновременно. Это роза, которой я восхищаюсь и с которой сразу же начал работать в Guerlain; к тому же роза — составная часть Герлинады, узнаваемой ольфактивной "подписи" в ароматах Дома. Вот почему она заняла свое место в новой композиции Mon Guerlain Bloom of Rose», — рассказывает мастер.
Получившийся букет Тьерри Вассер упаковал в легендарный флакон-восьмигранник, придуманный Габриэлем Герленом и изготовленным Баккара в 1908 году. Он уже поступил в продажу: 30 мл стоят 4642 рублей, 50 мл – 6197 рублей, а 100 мл – 8951 рублей.
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