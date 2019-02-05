Эль Фаннинг, котики и инопланетяне в новой (классной!) видео-кампании Miu Miu

Miu Miu показали рекламную кампанию нового аромата Twist — с нотами бергамота, кедра, яблоневого цвета и розовой амбры. В ней снялась давний амбассадор бренда — актриса Эль Фаннинг, которая по сюжету ролика готовится к новому science fiction-фильму «Woman on the MIU-n». Девушка читает сценарий (попеременно вставляя в каждое слово корень «miu»), гримируется при помощи «метеоритовых» теней (и по соседству с актером-инопланетянином), а также вылезает из гигантского флакона Twist (перемещенного на Луну, естественно).