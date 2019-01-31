Елена Крыгина выпустит вторую книгу о макияже

Визажист с миллионной аудиторией на Youtube Елена Крыгина выпустит новую книгу о макияже. Об этом она рассказала на шоу «Пятница с Региной» — «Собака.ru» информацию подтвердили представители Крыгиной. Когда книга выйдет в свет и как будет называться, пока неизвестно, однако в отличие от авторского дебюта девушки — практического руководства по мейк-апу под названием «Макияж» — вторая часть станет «более инспирационной».

Напомним, первая книга Елены Крыгиной вышла в феврале 2017 года в издательстве «Эксмо». В «Макияже» — 12 глав: две подготовительные о косметике и инструментах, часть о тонировании, коррекции, бровях, глазах, губах и подробный гид по макияжу с учетом возраста и особенностей черт лица. За время с момента выхода книги Елена Крыгина запустила собственный бренд косметики Krygina Cosmetics. В первую коллекцию вошли мультифункциональные пигменты, которые можно использовать как тени, румяна, помаду и карандаш для век.