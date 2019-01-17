Clarins выпустили тушь с 4D-эффектом
Новая Wonder Perfect Mascara 4D от Clarins избавит вас от траты денег на наращивание ресниц. Она делает их более густыми не только визуально (с первого нанесения), но и реально (по мере использования средства) — благодаря ухаживающему комплексу Lash Boosting Complex. А три вида растительного воска в сочетании с пантенолом обволакивают ресницы легкой и тонкой пленкой, защищая, укрепляя и придавая им голливудский изгиб.
Вместе с Wonder Perfect Mascara 4D бренд выпустил матовые, атласные и мерцающие тени в девяти оттенках (от «зеленой мили» до «бэби блу»), которые быстро наносятся, легко растушевываются и стойко держатся в течение дня. Также в новой коллекции декоративной косметики Clarins есть автоматический водостойкий карандаш Waterproof Pencil со встроенной точилкой, тонким стержнем, тающей текстурой и твердыми амбициями заменить вам все предыдущие стейтмент-средства для мейк-апа.
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