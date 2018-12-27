Как бы выглядели голливудские дивы XX века в эпоху пластической хирургии
Британский художник Мэт Мейтленд, известный как автор обложки посмертного альбома Майкла Джексона Xscape, поделился своим новым проектом. Он представил, как могли бы выглядеть культовые голливудские актрисы, если бы жили в эпоху Instagram.
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Мейтленд изменил образы Элизабет Тейлор, принцессы Дианы, Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Грейс Келли в соответствии с современными бьюти-трендами — увеличил девушкам губы и немного подтянул веки. На новых фотографиях героини его проекта выглядят так, словно сделали себе пластические операции или слишком увлеклись ретушью в Facetune.
При этом сам художник признается, что не хотел критиковать современные бьюти-тренды, напротив, ему всегда наравились люди, которые «доводят красоту до предела». Мейтленд также добавил, что хотел представить «идеализируемых звезд» так, словно они героини современности, которые тоже могут воспользоваться популярными бьюти-процедурами.
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