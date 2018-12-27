Британский художник Мэт Мейтленд, известный как автор обложки посмертного альбома Майкла Джексона Xscape, поделился своим новым проектом. Он представил, как могли бы выглядеть культовые голливудские актрисы, если бы жили в эпоху Instagram.

Instagram @matmaitland

Instagram @matmaitland

Instagram @matmaitland

Мейтленд изменил образы Элизабет Тейлор, принцессы Дианы, Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Грейс Келли в соответствии с современными бьюти-трендами — увеличил девушкам губы и немного подтянул веки. На новых фотографиях героини его проекта выглядят так, словно сделали себе пластические операции или слишком увлеклись ретушью в Facetune.

Instagram @matmaitland

Instagram @matmaitland