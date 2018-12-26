15 универсальных бьюти-средств, которые помогут в новогоднюю ночь (да-да, и после нее тоже!)
Пудра в форме звезды, поцелуеустойчивая помада и сыворотка, которая быстро сужает поры, — бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина нашла уходовую и декоративную косметику, которая поможет коже лица перезагрузиться и преобразиться в бою курантов.
Новогодняя коллекция Electric Look, Guerlain
Бьютиголики всего мира словосочетание «новогодние шары» воспринимают только так. Но праздничные «метеориты» Electric Pearl с необычными бронзовыми пигментами спорят за внимание с другими новинками сезонной коллекции. Например, с ремейком пудры 1897 года Ladies In All Climates и с золотой помадой KissKiss Matte.
Маска Detox Organics Kamchatka, Natura Siberica
Ударим по смогу и стрессу Петербурга грязями и водорослями Камчатки! Ожидаемыми воплощениями лозунга стали детокс-маска с белой глиной и скраб с минералами Охотского моря, а вот черная мицеллярка с вулканической голубикой и березовым углем — это переворот.
Пудра Mystic Glow, Givenchy
Своих амбиций лимитка не скрывает — она звезда, мы в шоке. Мягкая пудра без талька в составе, как заслуженная артистка, держит внимание публики в любой мизансцене: на скулах, на ключицах или на веках.
Сыворотка Pore Control, Clarins
Матовая кожа или карнавальный глиттер — при любом праздничном мейке расширенные поры будут некстати. Зовем на препати сыворотку Pore Control от Clarins: на благо красоты трудятся клеточный экстракт цветов винограда и земляничного дерева. Первый стимулирует синтез коллагена вокруг пор (по новейшим данным, его волокна в этой зоне слабеют быстрее всего), второй сдерживает в рамках приличий работу сальных желез. Особенно похвально, что для производства обоих ингредиентов клетки растений выращивали в лабораториях Clarins в Понтуазе под Парижем.
Крем Absolue Soft Cream, Lancome
В обновленной линии Absolue технологи Lancome решили смешать все лучшее — то есть розы с розами. На эфирное масло и экстракт пошли отнятые у парфюмеров цветки дамасской и столистной роз, а нативные клетки были взяты у гибридной чайной розы Lancome. Этот сорт в 1973 году вывел знаменитый французский селекционер Жорж Дельбар. А через несколько лет производители косметики оценили его не только за нежность (у стебля совсем нет шипов), но и за морозостойкость. Полученный из них клеточный экстракт Grand Rose стимулирует регенерацию кожи даже в декабрьскую метель под тремя шарфами!
Румяна Couture Blush, YSL Beauté
Новые румяна легко ложатся и сухим, и влажным способом, хотя плотно набиты пигментами и цветными частицами с рассеивающим эффектом. Десять оттенков поделены на команды: два красных, два оранжевых, два нюдовых и четыре розовых с матово-сатиновым или сияющим финишем.
Крем Vitamin B12 Double Hydrop, Missha
Концентрат для очень сухой кожи — неважно, обезвоженной молодой или возрастной с морщинками — берется за дело с помощью витамина В12. Именно он придает крему (а следом и лицу) естественный розовый цвет.
Помада Rouge Velvet the Lipstick, Bourjois
Если изобразить в новогоднюю ночь олененка, есть шанс, что упряжка Санты примчит по-родственному быстро. Нам потребуются пушистые ресницы и губы холодного коричневого цвета с лиловым подтоном, какой дает новая помада Rouge Velvet the Lipstick Bourjois.
Крем Hyalu B5 Eyes, La Roche-Posay
Кожа вокруг глаз в шесть раз тоньше, чем на щеках, так что дерматологи расположенных в Ля-Рош-Позе лабораторий внедрили в крем витамин B5, который ударными темпами ускоряет восстановление кожного барьера.
Помада Stay Matte Liquid Lip Colour, Rimmel
Вызов брошен: жидкая матовая помада заявляет о своей поцелуеустойчивости в течение примерно двенадцати часов. Берем самый яркий из пятнадцати оттенков No 500 Fire Starter и немедленно приступаем к проверке.
Корректор CC Red, Erborian
Цика-кремы наступают! «Цика» — это центелла азиатика. Растение известно под именем тигровой травы как мастер восточных единоборств с кожными проблемами. Аюрведисты уверены, что центелла осилит даже экзему, но строгие корейские ученые пока готовы подтвердить только способность экстракта улучшать микроциркуляцию крови. А значит, сражаться с покраснениями кожи. Для верности крем перекрывает вспыхнувший в неположенном месте румянец зелеными СС-пигментами.
Тушь Vamp! Explosive Lashes, Pupa
В этом сезоне переборщить с тушью нереально: Givenchy, Valentino и David Koma категорически рекомендуют мейкап Твигги с огромными (и даже слипшимися пучками) ресницами. Красим в два слоя зигзагообразными движениями и экономим на тенях и тональных.
Коллекция Apotheosis, Chanel
Глухими землистыми оттенками теней в сезонном мейке никого не удивить. Поэтому международный дизайнер Chanel по цвету и макияжу Лючия Пика не была бы собой, если бы не придумала Quiet Revolution — четырехцветную палитру с темно-синими и васильковыми тенями. Носить их с красной помадой (естественно, матовой Le Rouge Crayon De Couleur Mat) — как бретонку с алой 2.55. То есть давно напрашивалось. Единственный дисклеймер от Лючии звучит так: тональный пусть все-таки будет с влажным блеском.
Мультифлюиды, «Самосвет»
Основательница петербургского бренда веганской минеральной косметики Катя Смольникова сделала пигментированные флюиды с растроением личности — это одновременно тени, помада и румяна. Без парабенов, силиконов, синтетических красителей, минеральных масел и отдушек, зато с воском рисовых отрубей, маслами авокадо и манго. Так что, к примеру, «Вечер на Рубинштейна» можно даже съесть.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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