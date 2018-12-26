15 универсальных бьюти-средств, которые помогут в новогоднюю ночь (да-да, и после нее тоже!)

Пудра в форме звезды, поцелуеустойчивая помада и сыворотка, которая быстро сужает поры, — бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина нашла уходовую и декоративную косметику, которая поможет коже лица перезагрузиться и преобразиться в бою курантов.

Новогодняя коллекция Electric Look, Guerlain Бьютиголики всего мира словосочетание «новогодние шары» воспринимают только так. Но праздничные «метеориты» Electric Pearl с необычными бронзовыми пигментами спорят за внимание с другими новинками сезонной коллекции. Например, с ремейком пудры 1897 года Ladies In All Climates и с золотой помадой KissKiss Matte.

Маска Detox Organics Kamchatka, Natura Siberica Ударим по смогу и стрессу Петербурга грязями и водорослями Камчатки! Ожидаемыми воплощениями лозунга стали детокс-маска с белой глиной и скраб с минералами Охотского моря, а вот черная мицеллярка с вулканической голубикой и березовым углем — это переворот.

Пудра Mystic Glow, Givenchy Своих амбиций лимитка не скрывает — она звезда, мы в шоке. Мягкая пудра без талька в составе, как заслуженная артистка, держит внимание публики в любой мизансцене: на скулах, на ключицах или на веках.

Сыворотка Pore Control, Clarins Матовая кожа или карнавальный глиттер — при любом праздничном мейке расширенные поры будут некстати. Зовем на препати сыворотку Pore Control от Clarins: на благо красоты трудятся клеточный экстракт цветов винограда и земляничного дерева. Первый стимулирует синтез коллагена вокруг пор (по новейшим данным, его волокна в этой зоне слабеют быстрее всего), второй сдерживает в рамках приличий работу сальных желез. Особенно похвально, что для производства обоих ингредиентов клетки растений выращивали в лабораториях Clarins в Понтуазе под Парижем.

Крем Absolue Soft Cream, Lancome В обновленной линии Absolue технологи Lancome решили смешать все лучшее — то есть розы с розами. На эфирное масло и экстракт пошли отнятые у парфюмеров цветки дамасской и столистной роз, а нативные клетки были взяты у гибридной чайной розы Lancome. Этот сорт в 1973 году вывел знаменитый французский селекционер Жорж Дельбар. А через несколько лет производители косметики оценили его не только за нежность (у стебля совсем нет шипов), но и за морозостойкость. Полученный из них клеточный экстракт Grand Rose стимулирует регенерацию кожи даже в декабрьскую метель под тремя шарфами!

Румяна Couture Blush, YSL Beauté Новые румяна легко ложатся и сухим, и влажным способом, хотя плотно набиты пигментами и цветными частицами с рассеивающим эффектом. Десять оттенков поделены на команды: два красных, два оранжевых, два нюдовых и четыре розовых с матово-сатиновым или сияющим финишем.

Крем Vitamin B12 Double Hydrop, Missha Концентрат для очень сухой кожи — неважно, обезвоженной молодой или возрастной с морщинками — берется за дело с помощью витамина В12. Именно он придает крему (а следом и лицу) естественный розовый цвет.

Помада Rouge Velvet the Lipstick, Bourjois Если изобразить в новогоднюю ночь олененка, есть шанс, что упряжка Санты примчит по-родственному быстро. Нам потребуются пушистые ресницы и губы холодного коричневого цвета с лиловым подтоном, какой дает новая помада Rouge Velvet the Lipstick Bourjois.

Крем Hyalu B5 Eyes, La Roche-Posay Кожа вокруг глаз в шесть раз тоньше, чем на щеках, так что дерматологи расположенных в Ля-Рош-Позе лабораторий внедрили в крем витамин B5, который ударными темпами ускоряет восстановление кожного барьера.

Помада Stay Matte Liquid Lip Colour, Rimmel Вызов брошен: жидкая матовая помада заявляет о своей поцелуеустойчивости в течение примерно двенадцати часов. Берем самый яркий из пятнадцати оттенков No 500 Fire Starter и немедленно приступаем к проверке.

Корректор CC Red, Erborian Цика-кремы наступают! «Цика» — это центелла азиатика. Растение известно под именем тигровой травы как мастер восточных единоборств с кожными проблемами. Аюрведисты уверены, что центелла осилит даже экзему, но строгие корейские ученые пока готовы подтвердить только способность экстракта улучшать микроциркуляцию крови. А значит, сражаться с покраснениями кожи. Для верности крем перекрывает вспыхнувший в неположенном месте румянец зелеными СС-пигментами.

Тушь Vamp! Explosive Lashes, Pupa В этом сезоне переборщить с тушью нереально: Givenchy, Valentino и David Koma категорически рекомендуют мейкап Твигги с огромными (и даже слипшимися пучками) ресницами. Красим в два слоя зигзаго­образными движениями и экономим на тенях и тональных.

Коллекция Apotheosis, Chanel Глухими землистыми оттенками теней в сезонном мейке никого не удивить. Поэтому международный дизайнер Chanel по цвету и макияжу Лючия Пика не была бы собой, если бы не придумала Quiet Revolution — четырехцветную палитру с темно-синими и васильковыми тенями. Носить их с красной помадой (естественно, матовой Le Rouge Crayon De Couleur Mat) — как бретонку с алой 2.55. То есть давно напрашивалось. Единственный дисклеймер от Лючии звучит так: тональный пусть все-таки будет с влажным блеском.

Мультифлюиды, «Самосвет» Основательница петербургского бренда веганской минеральной косметики Катя Смольникова сделала пигментированные флюиды с растроением личности — это одновременно тени, помада и румяна. Без парабенов, силиконов, синтетических красителей, минеральных масел и отдушек, зато с воском рисовых отрубей, маслами авокадо и манго. Так что, к примеру, «Вечер на Рубинштейна» можно даже съесть.