Путешествия полны ярких красок и впечатлений.
Как же не растерять всю палитру эмоций по возращении домой. Оля Васильева, travel-блогер, создательница авторских туров и совладелица кафе Way Cup Coffee, делится этим секретом, а также рассказывает о том, как бороться с кризисом 30-летия, в чем секрет идеального путешествия, чем Италия похожа на Петербург и почему она выбрала розовый цвет от MATRIX SOCOLOR CULT для своего преображения.
Как раз сегодня утром с друзьями обсуждали, что в моей жизни так много всего: и организация путешествий, и блог, и кофейня, и фотография — я свадебный фотограф и фуд-фотограф. Это совмещение всего и есть моя жизнь.
У меня есть друг-ювелир — он целыми днями в мастерской, у него один выходной за год, он определяет себя через это занятие. Я бы так не смогла, в жизни слишком много красок — хочется все попробовать! Иногда я смотрю на таких людей, как мой друг, и переживаю, что со мной что-то не так. Но прочитала недавно книгу, в которой рассказывается про разные типы личности, — в ней мой тип называется «сканер». Узнала, что я не распыляюсь, а поглощаю жизнь во всем ее разнообразии, — обрадовалась!
Началось все с фотографии — у меня даже сегодня с собой пленочный фотоаппарат, который мне подарил папа на мои 7 лет. Это любовь, которая начинается с детства, ты не всегда успеваешь уловить момент, когда увлечение перерастает во что-то большее.
Сначала снимаешь людям лав-стори, потом свадьбу, потом беременность, ребенка — и так из свадебного фотографа превращаешься в семейного. Потом они открывают ресторан — и ты становишься фуд-фотографом.
С путешествиями тоже так — друзья в поездках всегда мне доверяли организацию. Все друзья любят ездить именно с нами, потому что для них наши поездки выглядят очень спонтанными и легкими. Но они не знают, сколько на самом деле за этим стоит предварительной подготовки. Я с этим отлично справляюсь и решила, что стоит сделать это проектом.
Сначала снимаешь людям
лав-стори, потом свадьбу,
потом беременность, ребенка —
и так из свадебного фотографа
превращаешься в семейного.
Потом они открывают
ресторан — и ты становишься
фуд-фотографом.
Это наш с мужем совместный проект. Нам обоим недавно исполнилось тридцать лет, и мы решили, что на мои тридцать мы открываем проект с путешествиями, а на его тридцать — кофейню. Такой способ справиться с кризисом возраста! (смеется)
Игорь ушел из офиса, и теперь мы все делаем вместе: я отвечаю за творческую часть, а он — гениальный продажник. Еще недавно Игорь считал обычный растворимый кофе вкусным, а теперь у нас каждое утро целый квест — выбрать, в чем заваривать сегодня, и какой из семи сортов предпочесть.
В идеальной кофейне, как и в путешествиях, чтобы все выглядело красиво и легко, надо продумать миллион мелочей: сам кофе, человек, который его готовит, молоко, расположение, окружение.
У нас классный бариста — к нему выстраивается очередь за 20 минут до открытия. А открываемся мы в 8 утра! Каждый сезон меняется меню. Гости любят наши яркие стаканчики, которые раскрашивают городскую серость. Есть постоянные гости, которые выпили у нас уже больше 1000 стаканчиков кофе!
Я уже не первый год исследую городские кофейни и открываю для себя новые вкусы — начинала с капучино с сиропом, потом без сиропа, потом на соевом молоке, а теперь уже альтернативные методы заваривания. У нас с друзьями есть клуб Sunday breakfast — каждое воскресенье один из нас выбирает новое место, куда мы идем завтракать в воскресенье в 10 утра. Отличный способ не провафлить весь выходной под одеялом, не растерять тепло живых встреч в большом городе и исследовать его.
Любовь к кофе с нами надолго — хотим делать поездки для фанатов кофе, например, в Эфиопию на плантации. Всегда здорово в путешествии не просто гулять, а иметь еще какие-то активности по интересам.
С Италией у нас с мужем многое связано: это первая страна, куда мы поехали вместе, мы были в ней много раз и хорошо ее знаем. Когда планируем путешествие, часто думаем: вот в этой стране еще не были, и вот эта интересная... а в итоге билеты все равно покупаем в Италию! Она такая маленькая, но разная — пока с севера до юга доедешь, сменится и язык, и традиции, и природа. В Италии невероятно прекрасные города, но можно проехать 100 км и оказаться на потрясающем побережье или в горах. Там не приходится выбирать, что больше нравится — город или природа, — есть все.
Сложно сказать, но, наверное, горы и море люблю лишь капельку больше, чем города.
В городе я люблю поехать в спальный район, посмотреть, как живут люди. Просто пойти куда глаза глядят. Мы очень много ходим пешком и ездим на велосипедах. Нравится общаться с людьми, всегда здорово найти кого-то, кто расскажет про жизнь местных и покажет нетуристические места.
День мы всегда начинаем с локальной кофейни — можем потратить час-полтора на завтрак, а если столик на улице, то и два. Часто берем с собой ноутбуки — не жаль 3–4 часа на работу в самое жаркое время дня. К тому же так ты чувствуешь себя местным жителем.
Замечательные. Особенно с мая по октябрь. Все лето готова отсюда никуда не уезжать, а в ноябре уже становится тяжко.
У Петербурга очень много общего с Италией. Взять хотя бы знаменитое кафе «Италия» на Бакунина, в котором вот уже почти 10 лет можно выпить идеальный капучино и взять с собой практически идеальное джелато. Иногда, когда я очень сильно скучаю по итальянским шумным ужинам, я иду именно туда. Что касается архитектуры, мои любимые места: набережная Фонтанки от Аничкова моста в сторону Гороховой улицы, набережная реки Мойки по пути от Исаакиевской площади в сторону Невского проспекта, Васильевский остров — я на нем родилась и выросла, да и многие дома на Петроградской стороне — это все небольшие кусочки Италии. Главное — присмотреться.
Петербург — мой дом, здесь друзья, знакомые, семья. Не хотела бы жить в другом месте. Хотя не исключаю, что пройдет лет десять — и я передумаю. В моей жизни так стремительно все меняется. Года два назад я и в розовый бы не покрасилась!
Когда я пару лет назад размышляла, поменять ли цвет волос, на ум пришел именно розовый. Я даже смотрела видео на YouTube о том, как покрасить кончики матовыми пастельными мелками, более того, купила пачку и поэкспериментировала с розовым и фиолетовым цветами. Но такого красивого эффекта, как у девушек на YouTube, у меня не получилось, так что я в тот же вечер смыла всю эту «красоту», но вот сочетание светлых волос (было лето, и волосы выгорели) с пастельными розовыми пудровыми оттенками мне понравилось. С тех пор картинка в голове так и засела, и когда встал вопрос о цвете, мне нужно было выбрать всего лишь правильный оттенок этого розового.
У меня есть план только на пять лет. Когда мне будет тридцать пять, я хочу позвать всех друзей и сделать большую вечеринку в Италии!
Мне важно, чтобы каждый день был наполненным. Я мало пишу об отношениях с мужем, но семья для меня — огромная ценность. А еще внутренняя гармония. Я занимаюсь песочной терапией — хороший способ посмотреть на себя со стороны.
А вообще никому не отдам мои проекты. Люблю их очень.