Оля, у тебя так много занятий. Кем ты сама обычно представляешься?

Как раз сегодня утром с друзьями обсуждали, что в моей жизни так много всего: и организация путешествий, и блог, и кофейня, и фотография — я свадебный фотограф и фуд-фотограф. Это совмещение всего и есть моя жизнь.

Не выделяешь для себя что-то главное?

У меня есть друг-ювелир — он целыми днями в мастерской, у него один выходной за год, он определяет себя через это занятие. Я бы так не смогла, в жизни слишком много красок — хочется все попробовать! Иногда я смотрю на таких людей, как мой друг, и переживаю, что со мной что-то не так. Но прочитала недавно книгу, в которой рассказывается про разные типы личности, — в ней мой тип называется «сканер». Узнала, что я не распыляюсь, а поглощаю жизнь во всем ее разнообразии, — обрадовалась!

Как эти разнообразные занятия тебя нашли?

Началось все с фотографии — у меня даже сегодня с собой пленочный фотоаппарат, который мне подарил папа на мои 7 лет. Это любовь, которая начинается с детства, ты не всегда успеваешь уловить момент, когда увлечение перерастает во что-то большее.

Сначала снимаешь людям лав-стори, потом свадьбу, потом беременность, ребенка — и так из свадебного фотографа превращаешься в семейного. Потом они открывают ресторан — и ты становишься фуд-фотографом.

С путешествиями тоже так — друзья в поездках всегда мне доверяли организацию. Все друзья любят ездить именно с нами, потому что для них наши поездки выглядят очень спонтанными и легкими. Но они не знают, сколько на самом деле за этим стоит предварительной подготовки. Я с этим отлично справляюсь и решила, что стоит сделать это проектом.