КРАСКИ ПЕТЕРБУРГА

Имперски величественные дворцы, береговой гранит, каменные колодцы дворов, серое небо над головой, дождь или сосули. Кто-то представляет Петербург именно таким — нечеловечески прекрасным и слегка мрачным. Кажется, что в нем не хватает цвета. Но яркая палитра города — это его люди. Энергичные фрики, целеустремленные творцы, невероятные эстеты и визуалы, сумасшедшие изобретатели и мечтательные гедонисты, бурлящие идеями переустройства мира.

Мы поговорили с четырьмя героями из разных сфер о том, чем Петербург дорог для них и почему это взаимно. Каждый из них — яркая краска в палитре города. И когда мы предложили героям добавить цвета во внешний облик, они легко согласились преобразиться вместе с новым профессиональным красителем SOCOLOR CULT от MATRIX. Ведь человек, который меняет реальность вокруг себя, так же легко меняет и внешность. Иначе скучно. А тут было где разгуляться. Смотрите, что получилось.