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КРАСКИ ПЕТЕРБУРГА

Имперски величественные дворцы, береговой гранит, каменные колодцы дворов, серое небо над головой, дождь или сосули. Кто-то представляет Петербург именно таким — нечеловечески прекрасным и слегка мрачным. Кажется, что в нем не хватает цвета. Но яркая палитра города — это его люди. Энергичные фрики, целеустремленные творцы, невероятные эстеты и визуалы, сумасшедшие изобретатели и мечтательные гедонисты, бурлящие идеями переустройства мира.

Мы поговорили с четырьмя героями из разных сфер о том, чем Петербург дорог для них и почему это взаимно. Каждый из них — яркая краска в палитре города. И когда мы предложили героям добавить цвета во внешний облик, они легко согласились преобразиться вместе с новым профессиональным красителем SOCOLOR CULT от MATRIX. Ведь человек, который меняет реальность вокруг себя, так же легко меняет и внешность. Иначе скучно. А тут было где разгуляться. Смотрите, что получилось.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Travel-блогер, создательница авторских туров и совладелица кафе Way Cup Coffee

«В жизни слишком много красок — хочется всё попробовать!»

Михаил АВЕРБАХ

DJ, совладелец
кафе San Diego
и магазина Dealer Store

«Надоела эта советская серость, обыден­ность, когда все в серых куртках и в черных штанах ходят»

Таня ИВАНОВА

Эксперт по продвижению в блогосфере. Основатель проекта Hello Blogger и бывший программный директор фестиваля «Видфест»

«Мне любопытно поколение Z, которое выросло в мире, где между реальностью и нереальностью больше нет границы»

Полина ОСИПОВА

Профессиональная вышивальщица и ювелир

«В Петербурге каждый выглядит так, как хочет, и при этом не встречает осуждения»

Краситель SOCOLOR CULT от MATRIX — это настоящий пропуск в мир ярких эмоций. Даже те, кто до сих пор опасался экспериментов, решаются на них, ведь в краситель входит только пигмент и активный ухаживающий комплекс. По сути это кондиционер с пигментом. Кроме того, цвета линии SOCOLOR CULT держатся хорошо и не теряют яркости, а смываются плавно, создавая нежный красивый переход.

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ассортимент MATRIX.

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За окрашивания и укладки
героев отвечала команда стилистов
ИМИДЖ СТУДИИ ДЕНИСА ОСИПОВА
(Кузнечный пер, 14Б). БЛАГОДАРИМ Щербакова Руслана, Короткову Александру, Аитову Анастасию.

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Вы можете сделать такое же,
как у наших героев, или любое
другое ОКРАШИВАНИЕ В АВТОРИЗОВАННЫХ САЛОНАХ
КРАСОТЫ MATRIX, адреса которых
можно найти на сайте.

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