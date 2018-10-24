15 самых эффективных бьюти-средств этой осени
Слившись с ландшафтом за матовым мейком, бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина несет в лукошке разведданные о взрывных запусках осени.
Сыворотка Pore Control, Clarins
Сотрудники лабораторий Clarins попытались ответить на два мучивших дерматологов экзистенциальных вопроса: почему поры расширяются и как это остановить? Кажется, все дело в нехватке волокон коллагена поблизости. Уплотнительную застройку этих районов кожи взял на себя клеточный экстракт цветков винограда.
Кушон Abeille Royale Bee Glow, Guerlain
Самый нежный хайлайтер на Земле обращается к коже Hey, honey! После опыления этим влажным флюидом с маточным пчелиным молочком, молочайным медом из Марокко и клеверным медом из Новой Зеландии лицо блестит мягче, чем утренняя роса на тычинках.
Маска для волос, L’Occitane
Суперпитательная маска-бальзам из серии «Аромакология» хороша всем, кроме того, что ее придется смыть через три минуты, — дико жаль расставаться с запахом эфирных масел лаванды, ромашки, кедра, лимона и эвкалипта так быстро.
Коллекция Neo Nude, Armani Beauty
Джорджо Армани дал экспресс-мастер-класс по апгрейду селфи #nomakeup: эффект «только что с кроссфита» делаем румянами A-Blush на водной основе, насыщенность естественного цвета губ подкручиваем бальзамом с мерцающими маслами.
Лосьон Vinopure, Caudalie
Лосьон для кожи с неукротимым юношеским блеском регулирует секрецию жира розовой водой, полифенолами винограда, очищающими эфирными маслами и натуральной салициловой кислотой, полученной из азиатской гаультерии.
Угольная маска Masque Charbon, Vichy
Уличную пыль, соли тяжелых металлов от сгорания бензина, хлор воды из-под крана — все это за пять минут абсорбирует с лица угольная маска. Белая глина заодно очистит поры, а термальная вода из источников Виши организует мини-мезо минералами.
Лак для губ Dolcissimo, Dolce & Gabbana
Матовый лак для губ с высокой концентрацией масел ложится на губы мягко, как кленовый лист на землю. Цвет лучше выбрать соответственный — например, Caramel 2.
Тушь Vamp! Explosive Lashes, Pupa
В этом сезоне переборщить с тушью нереально: Givenchy, Valentino и David Koma категорически рекомендуют мейкап Твигги с огромными (и даже слипшимися пучками) ресницами. Красим в два слоя зигзагообразными движениями и экономим на тенях и тональных.
Лосьон L'Intemporel Blossom, Givenchy
Двухфазный лосьон для молодых и усталых заставит порозоветь щеки в три подхода: экстракт ангелики установит кожный барьер против грязного воздуха, ягоды розового перца усилят ток крови по капиллярам, производная витамина C станет пауэрбанком для клеток.
Помада Rouge Allure Velvet Extreme, Chanel
Радикально матовые губы цвета сливочной ириски — главный макияжный хайп октября. Такой оттенок есть в новой линейке помад Chanel с рисовой пудрой в составе: Modern 102.
Тональный крем Skin Illusion, Clarins
Две полупрозрачные капли на все лицо — и оно точно такое же, только лучше (с ровным тоном, легким сиянием и торжествующей улыбкой). В мистификации участвуют пигменты, растворенные в нежирном органическом масле расторопши, которое быстро испаряется с кожи, успев подкормить ее омега-6. А мягкий пилинг клеток стимулирует экстракт похожей на морского ежа водоросли Жания рубенс.
Помада Powermatte, Nars
К девятнадцати оттенкам стойкого матового пигмента осенью добавились еще пять. Наш любимец — Somebody to Love, будто с выцветшей фотографии на первом Вудстоке.
Коллекция Apotheosis, Chanel
Глухими землистыми оттенками теней в сезонном мейке никого не удивить. Поэтому международный дизайнер Chanel по цвету и макияжу Лючия Пика не была бы собой, если бы не придумала Quiet Revolution — четырехцветную палитру с темно-синими и васильковыми тенями. Носить их с красной помадой (естественно, матовой Le Rouge Crayon De Couleur Mat) — как бретонку с алой 2.55. То есть давно напрашивалось. Единственный дисклеймер от Лючии звучит так: тональный пусть все-таки будет с влажным блеском.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-службы
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