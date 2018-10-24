15 самых эффективных бьюти-средств этой осени

Коллекция Apotheosis, Chanel

Глухими землистыми оттенками теней в сезонном мейке никого не удивить. Поэтому международный дизайнер Chanel по цвету и макияжу Лючия Пика не была бы собой, если бы не придумала Quiet Revolution — четырехцветную палитру с темно-синими и васильковыми тенями. Носить их с красной помадой (естественно, матовой Le Rouge Crayon De Couleur Mat) — как бретонку с алой 2.55. То есть давно напрашивалось. Единственный дисклеймер от Лючии звучит так: тональный пусть все-таки будет с влажным блеском.