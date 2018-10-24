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Бренд корейской косметики Erborian открывает первый магазин в Петербурге

Один из лучших брендов корейской косметики Erborian открывает первый магазин в Петербурге и девятый в России. Бьюти-средства, сделанные по традициям корейской фармакопеи в сочетании с высокими французскими технологиями, будут продаваться с 26 октября на 1 этаже ТРЦ «Галерея».

В бутике будет работать эксперт Erborian, который подберет очищающие тоники, увлажняющие масла, тонизирующие спрей-маски и заживляющие бальзамы специально для вашего типа кожи. Кроме того, в день открытия первые 100 покупателей получат в подарок BB крем 15 мл в оттенке Nude, а каждый посетитель — праздничную скидку 20% абсолютно на всю косметику. 

 
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