Бренд корейской косметики Erborian открывает первый магазин в Петербурге

В бутике будет работать эксперт Erborian, который подберет очищающие тоники, увлажняющие масла, тонизирующие спрей-маски и заживляющие бальзамы специально для вашего типа кожи. Кроме того, в день открытия первые 100 покупателей получат в подарок BB крем 15 мл в оттенке Nude, а каждый посетитель — праздничную скидку 20% абсолютно на всю косметику.