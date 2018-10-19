Бренд Atkinsons воссоздал любимый аромат Александры Федоровны — White Rose de Alix

Бренд Atkinsons переиздал аромат «White Rose», впервые выпущенный в 1910 году в Лондоне. Так как Джеймс Аткинсон был официальным парфюмером английского королевского двора, его работы оказывались на туалетном столике потомков королевы Виктории, в том числе ее внучки — принцессы Алисы. Духи «Белая роза», которые Алиса называла «чистыми и безгранично сладостными», оставались любимым ароматом принцессы даже когда она переехала в Петербург, вышла замуж за будущего императора Николая II и стала российской императрицей Александрой Федоровной. Об этом свидетельствует музей в Царском селе, долгое время выставлявший винтажные флаконы семьи правителей — на одной из этикеток была надпись «Atkinsons White Rose».