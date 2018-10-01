12 спасительных косметических средств против осеннего авитаминоза
Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина выбрала лидеров по борьбе с сезонным авитаминозом: сыворотку против выпадения волос, маску, очищающую поры, и бронзатор для вечного лета.
Коллаборация Organic Kitchen
Бренд натуральной косметики закрутил 30 банок с блогерами. С них — идея, с технологов — формула. Петербургские инстадивы не подкачали: @sl_rita намешала бронзатор для вечного лета, @tanya_rybakova — похудательный скраб с лемонграссом и мятой, @оlymarkes — урбан-крем для лица Lavandochka.
Сыворотка Double R, Renew & Repair, Guerlain
С одной стороны (то есть буквально — с правой) перед нами мягкий кислотный пилинг, с другой (левой) — сыворотка с маточным молочком уэссанской пчелы, которая умеет вести прямой диалог с геном TIEG1, отвечающим за восстановление кожи. У формул сложные отношения, поэтому смешиваются они только на выходе.
Коллекция Ajaton, Lumene
Азиатский тренд на ферментированные суперфуды прижился на финской земле. Тут собрали урожай морошки и брусники, сплели венок из цветков вереска и вместе с ведром арктической родниковой воды передали в лабораторию. Получились три веганских средства для зрелой кожи с растительными стволовыми клетками. ЗОЖ и SPF — идеально!
Средство для сухой кожи головы Dry Scalp Treatment, Moroccanoil
Закрепить волосы в «грунте» можно, удобряя его антиоксидантами, маслом арганы, эфирными маслами лаванды и герани. Ощущение стянутости кожи головы проходит почти моментально.
Крем CC Cream, Chanel
У нового CC-крема на месте колпачка просвечивает нимб — настолько добродетельно он служит красоте. Крем без проблем побудет праймером для макияжа, увлажнятором, анти-эйдж-средством и солнцезащитным фильтром. Потому что в его составе сошлись гиалуроновая кислота и экстракт сливы какаду, самого богатого витамином С фрукта на планете.
Сыворотка для волос Revitalizing Fortifying Serum, Sisley
Шоустоппер линейки Hair Rituel (ищем в новом корнере ДЛТ) подкармливает волосяные луковицы аминокислотой аргинином, эфирным маслом хиноки и абсолю мимозы — все они улучшают работу капилляров кожи головы. А значит, приятно холодят голову и провоцируют брейнсторм!
Очищающая пенка Cleansing Foam, Shiseido
Очищающая пенка-пудра на минеральной воде из источников Кирисимы насыщает кожу калием, натрием, магнием и даже ионами кальция, которые проникают под верхний слой эпидермиса. Получаем мезотерапию без иголок, но с запахом эфирного масла лотоса.
Сыворотка для волос Extentioniste, Kerastase
Еще одна дарлинг культуристов, аминокислота креатин, готова взяться за нашу голову. Чтобы разбудить спящие волосяные луковицы, новой сыворотке достаточно всего одного нанесения в неделю.
Пудра для умывания Daily Rhythm Refreshing Powder Wash, Kanebo
Средство-матрешка: в баночке — 32 микросаше, в каждом из них — два типа очищающей пудры, в пудре — аминокислоты, экстракты абрикоса и шиповника. Отличный аромат плюс чистота до скрипа.
Сыворотка для волос Super Siberica Professional, Natura Siberica
Сыворотка-активатор на основе гидролата лимонника нанайского внедряет в фолликулы волос витамины В, С, Е, B6, B12 и PP. А заодно тонизирует кожу таурином — она уважает эту аминокислоту не меньше бодибилдеров и производителей энергетиков.
Маска Masque Charbon, Vichy
Уличную пыль, соли тяжелых металлов от сгорания бензина, хлор воды из-под крана — все это за пять минут абсорбирует с лица угольная маска. Белая глина заодно очистит поры, а термальная вода из источников Виши организует мини-мезо минералами.
Ампулы для волос Scalpsync Pro-Aminexil Anti-Hair Loss Tonic, Biolage
Десятка 6-миллилитровых ампул с про-аминексилом хватит на полкурса — то есть на три недели применения. В итоге всего предприятия как минимум 5% волос, покидающих голову, поменяют свое решение. Проверено на клинических тестах 130 добровольцами.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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