Сыворотка Double R, Renew & Repair, Guerlain

С одной стороны (то есть буквально — с правой) перед нами мягкий кислотный пилинг, с другой (левой) — сыворотка с маточным молочком уэссанской пчелы, которая умеет вести прямой диалог с геном TIEG1, отвечающим за восстановление кожи. У формул сложные отношения, поэтому смешиваются они только на выходе.