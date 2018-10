10 новых средств для быстрого (и эффектного!) макияжа

Праймер Pure Make Up Base SPF30, Thank You Farmer

Почти вся косметика Thank You Farmer содержит отбеливающие и выравнивающие цвет кожи компоненты (например, король k-бьюти — витамин B3, или ниацинамид). Но средства с повышенной их концентрацией вошли в линейку Be Beautiful. Командует там зеленоватый праймер Pure Make Up Base SPF30, который подойдет в том числе и обгоревшему лицу со следами от солнечных очков. Следом за базой есть смысл уложить тональный. В зависимости от сложности запроса это может быть густой BB-крем, который перекрывает даже рубцы от акне, или подсвечивающий розовый CC-крем.