Елена Крыгина запустила собственный бренд косметики

Визажист и бьюти-блогер Елена Крыгина, научившая всю страну краситься на выпускной, свадьбу и Хэллоуин, запустила собственный бренд косметики. В первую коллекцию вошли мультифункциональные пигменты, которые можно использовать как тени, румяна, помаду и карандаш для век. Средства Concrete, которые напоминают тюбики из под краски, выпущены в рубиновом, лососевом, вишневом, розовом и зеленом оттенках, а дополняют их металлизированные пигменты Krygina Cosmetics Metallized.