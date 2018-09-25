Елена Крыгина запустила собственный бренд косметики
Визажист и бьюти-блогер Елена Крыгина, научившая всю страну краситься на выпускной, свадьбу и Хэллоуин, запустила собственный бренд косметики. В первую коллекцию вошли мультифункциональные пигменты, которые можно использовать как тени, румяна, помаду и карандаш для век. Средства Concrete, которые напоминают тюбики из под краски, выпущены в рубиновом, лососевом, вишневом, розовом и зеленом оттенках, а дополняют их металлизированные пигменты Krygina Cosmetics Metallized.
Кроме пигментов, в дебютном релизе есть средство Glass Gloss, создающее глянцевый эффект не хуже фильтров в «инстаграме». Но перед нанесением декоративной косметики, Лена Крыгина советует воспользоваться уходовой: скрабом и маской для лица, которые скоро можно будет купить на сайте нового бренда.
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