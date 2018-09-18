Стало известно, когда Sephora откроет магазин в Петербурге
О том, что международный косметический ритейлер Sephora откроет магазины в России, стало известно в августе этого года. Спустя пару недель после громкой новости, 14 сентября, Sephora запустилась в московском ТЦ «Авиапарк» с гигантскими очередями за релизами Marc Jacobs Beauty, Huda Beauty, Kat Von D Beauty, Farsali, Patchology, Frank Body, Belif и Boscia, которые раньше официально у нас не продавались. 300 первых покупателей получили в подарок коробки с лучшими бьюти-средствами марок, в том числе палетки, хайлайтеры и технологичные туши. Теперь Sephora анонсировал открытие бьюти-точки в Петербурге — она расположится на 1 этаже ТРЦ «Галерея» уже в ноябре этого года.
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SEPHORA самое жаркое событие этого года в мире косметики! Открыт первый в России магазин с абсолютным рекордным количеством самых современных и популярных брендов , таких как HUDA , KAT VON D, BECCA, FARSALI, MARC JACOBS, TOOFACED, SEPHORA COLLECTION , BENEFIT, BELIF, PIXI, DIOR, Dr. Jart и много моих любимых марок ! Все в ТРЦ в АВИАПАРК , бесплатные сервисы макияжа помогут вам познакомиться с брендами более тесно! #hudabeauty #marcjacobs #katvondbeauty #benefit #sephorabeautycommunity #sephora
Напомним, первые слухи об открытии Sephora в нашей стране появились еще год назад, когда ритейлер выкупил магазины «Иль де Ботэ». На данный момент компания представлена в 34 странах мира и имеет более 2500 точек продаж — теперь две их них находятся и в России.
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