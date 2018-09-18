Стало известно, когда Sephora откроет магазин в Петербурге

О том, что международный косметический ритейлер Sephora откроет магазины в России, стало известно в августе этого года. Спустя пару недель после громкой новости, 14 сентября, Sephora запустилась в московском ТЦ «Авиапарк» с гигантскими очередями за релизами Marc Jacobs Beauty, Huda Beauty, Kat Von D Beauty, Farsali, Patchology, Frank Body, Belif и Boscia, которые раньше официально у нас не продавались. 300 первых покупателей получили в подарок коробки с лучшими бьюти-средствами марок, в том числе палетки, хайлайтеры и технологичные туши. Теперь Sephora анонсировал открытие бьюти-точки в Петербурге — она расположится на 1 этаже ТРЦ «Галерея» уже в ноябре этого года.