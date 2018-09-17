Urban Decay прекращает выпуск палетки NAKED — и предлагает купить одну из 1000 последних
Классическая палетка теней NAKED, которую журнал Forbes назвал «айфоном в мире макияжа», прекращает свой выход. Бренд Urban Decay анонсировал последний тираж из 1000 экземпляров, каждый из которых пронумерован и продается в онлайн и оффлайн магазинах бренда. На момент публикации новости в Петербурге находятся 22 культовые палетки — вместе с покупкой Urban Decay дарит миниатюру для глаз Troublemaker (чтобы никто не увидел ваших прощальных слез!).
Напомним, палетка теней NAKED с классической палитрой вышла 8 лет назад. Тогда соосновательница Urban Decay Венди попросила коллег принести любые оттенки косметики, без которых, по их мнению, нельзя обойтись на необитаемом острове. Именно из них были выбраны нюдовые цвета палетки NAKED, ставшей маст-хэвом любого бьюти-маньяка и распроданной тиражом более 30 миллионов экземпляров.
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