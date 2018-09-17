Urban Decay прекращает выпуск палетки NAKED — и предлагает купить одну из 1000 последних

Напомним, палетка теней NAKED с классической палитрой вышла 8 лет назад. Тогда соосновательница Urban Decay Венди попросила коллег принести любые оттенки косметики, без которых, по их мнению, нельзя обойтись на необитаемом острове. Именно из них были выбраны нюдовые цвета палетки NAKED, ставшей маст-хэвом любого бьюти-маньяка и распроданной тиражом более 30 миллионов экземпляров.