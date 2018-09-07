Kenzo запустили линейку декоративной косметики

К одежде, парфюму и средствам для ухода за кожей Kenzo добавилась линия декоративной косметики. В «инстаграме» появляются кадры первого бьюти-релиза бренда — палетки теней для век из 8 оттенков под названием Kenzo World — так называется один из самых популярных ароматов марки.