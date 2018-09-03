Bvlgari выпустил новый аромат Goldea Absolute — с нотами мускуса, ванили и сливы

В парфюмерной линейке Bvlgari (и списке главных ароматов на сезон) пополнение: ювелирный бренд выпустил духи Goldea Absolute с не менее ювелирным составом. Во флаконе с перфекционистскими формами смешались черный мускус, пачуля, жасмин, слива и ваниль, подобранные мастером-парфюмером Альберто Морильясом. «Я создавал абсолют, пронизанный чувственностью, — рассказывает он, — аромат, который бы таил бесконечные возможности, удивляя неожиданной сменой звучания, мгновенно гипнотизирующий, а затем поражающий все ваши чувства с таким запредельным напряжением, что вы не мыслите без него обходиться».