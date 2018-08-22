Крупнейший косметический ритейлер Sephora откроет магазины в России

Первые слухи об открытии Sephora в России появились еще год назад, когда ритейлер выкупил магазины «Иль де Ботэ». На данный момент компания представлена в 34 странах мира и имеет более 2500 точек продаж — где и когда именно она откроется в России, пока неизвестно.