Крупнейший косметический ритейлер Sephora откроет магазины в России
Международный косметический ритейлер Sephora откроет магазины в России до конца года. Вместе с ним на отечественный рынок выйдут такие бренды, как Marc Jacobs Beauty, Becca Cosmetics, Huda Beauty, Kat Von D Beauty, Farsali, Patchology, Frank Body, Belif и Boscia, которые на данный момент у нас официально не продаются.
Первые слухи об открытии Sephora в России появились еще год назад, когда ритейлер выкупил магазины «Иль де Ботэ». На данный момент компания представлена в 34 странах мира и имеет более 2500 точек продаж — где и когда именно она откроется в России, пока неизвестно.
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