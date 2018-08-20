Chanel выпустят декоративную косметику для мужчин

Chanel продолжают дело своей основательницы, выступавшей за гендерное равенство в моде и заимствовавшей для женщин вещи из мужского гардероба. Бренд анонсировал выход коллекции декоративной косметики для парней с тональным флюидом, матовым бальзамом для губ и карандашами для бровей разных оттенков. Представители Chanel объясняют, что «линии, цвета, жесты и приемы никогда не были принадлежностью какого-то одного пола», а «личность и красоту человека определяет стиль».