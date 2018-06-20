Ваниль, банан и белый ром в аромате Comptoir Sud Pacifique

Новинка нишевого бренда Comptoir Sud Pacifique дополнила его историческую линейку Eaux de Voyage («Ароматы путешествий»). Бренд, один из пионеров селективной парфюмерии, был основан в 1974 году французский парой Жози и Пьером Фурнье, которые посвятили свою жизнь экзотическим странствиям, привозя из каждой поездки душистые воспоминания. За этим следовал вояж в Прованс, в столицу парфюмерии Грас, где уже по канонам французской парфюмерии и создавались духи. Традиция не прервалась и в наши дни: автор Vanille Banane – Анри Бержиа, потомственный нос из Граса.

Ваниль ─ один из ингредиентов-фаворитов, который часто появляется в композициях Comptoir Sud Pacifique. Королева специй, самая дорогая и редкая (хотя в это трудно поверить, но это так – натуральная ваниль производится лишь в нескольких тропических странах), обладает многими чудесными свойствами: это и афродизиак, и косметическое средство, и лекарство, а еще она способствует выработке гормона удовольствия серотонина. Так что не удивительно, что ваниль пользуется любовью женщин и парфюмеров. У Comptoir Sud Pacifique можно найти сладкие сочетания , ванили с абрикосом и кокосом, чувственные композиции с амброй и «Ванильное облако», где эта специя представлена в каждом из слоев ольфакторной пирамиды и в шлейфе сплетается с терпким мускусом.