Ваниль, банан и белый ром в аромате Comptoir Sud Pacifique
Гурманский аромат Vanille Banane открывает мечта сладкоежек ─ коктейль апельсина и банана со взбитыми сливками. Нота сердца ─ зеленый микс листьев банана и клевера ─ звучит свежо, а в послевкусии ощущаются пьянящий белый ром и сладкая ваниль.
Новинка нишевого бренда Comptoir Sud Pacifique дополнила его историческую линейку Eaux de Voyage («Ароматы путешествий»). Бренд, один из пионеров селективной парфюмерии, был основан в 1974 году французский парой Жози и Пьером Фурнье, которые посвятили свою жизнь экзотическим странствиям, привозя из каждой поездки душистые воспоминания. За этим следовал вояж в Прованс, в столицу парфюмерии Грас, где уже по канонам французской парфюмерии и создавались духи. Традиция не прервалась и в наши дни: автор Vanille Banane – Анри Бержиа, потомственный нос из Граса.
Ваниль ─ один из ингредиентов-фаворитов, который часто появляется в композициях Comptoir Sud Pacifique. Королева специй, самая дорогая и редкая (хотя в это трудно поверить, но это так – натуральная ваниль производится лишь в нескольких тропических странах), обладает многими чудесными свойствами: это и афродизиак, и косметическое средство, и лекарство, а еще она способствует выработке гормона удовольствия серотонина. Так что не удивительно, что ваниль пользуется любовью женщин и парфюмеров. У Comptoir Sud Pacifique можно найти сладкие сочетания , ванили с абрикосом и кокосом, чувственные композиции с амброй и «Ванильное облако», где эта специя представлена в каждом из слоев ольфакторной пирамиды и в шлейфе сплетается с терпким мускусом.
Мощные, оригинальные, очень запоминающиеся, – как носить эти ароматы? «Аромат ─ это как личная подпись, и даже на разной коже они звучат по-разному, – говорит нынешняя глава бренда Валери Пианелли.
Comptoir Sud Pacifique был одним из первых парфюмерных брендов, который предложил не ограничиваться каким-то одним ароматом и создавать собственные коктейли. Многие знаменитости следуют этому совету. Например, Николь Кидман использует Chanel №5 вместе с «Ванилью Абрикосом». Бритни Спирс сочетает все ароматы с любимым «Ванильным облаком», а Шэрон Стоун часто добавляет в свои парфюмерные миксы «Ваниль Амбру». При этом совсем не обязательно наносить один аромат поверх другого. Можно создать стереоэффект: один аромат – на запястьях, другой ─ на волосах, третий ─ на одежде. Они смешаются в движении и создадут ваш уникальный образ.
Интересно, с чем необычнее всего зазвучит Vanille Banane ? Надо поэкспериментировать!
Аромат представлен в магазинах: ЦУМ, ДЛТ и ТЦ «Времена года»; в парфюмерно-косметическом супермаркете «Золотое Яблоко» и парфюмерно-косметической сети «Элизе».
В интернет-магазинах: www.beautyroom.ru, www.tsum.ru, www.ozon.ru и www.kupivip.ru
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